Viernes, 12 de diciembre de 2025
Fórmula 1

Responsables de la Fórmula 1 visitaron ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio

diciembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
La urbe se convertiría en la tercera en Latinoamérica junto a Sao Paulo y Ciudad de México en albergar un circuito de la máxima categoría del automovilismo.

Responsables de la Fórmula 1 visitaron recientemente una ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio en dicho territorio, de acuerdo con lo informado este viernes por su alcalde.

Se trata de Barranquilla, Colombia, cuyo alcalde, Alejandro Char, emitió la información en lo que sería un hecho importante para la que es la cuarta ciudad principal del país, según varios portales especializados y la inteligencia artificial (IA).

o

Desde hace años, la que es también la principal urbe del Caribe colombiano intenta obtener la aprobación para albergar un circuito de la máxima categoría del automovilismo, que se convertiría en el tercero en Latinoamérica junto al de Sao Paulo y Ciudad de México.

El alcalde Char aseguró este viernes que "hace 15 días" enviados de la Fórmula 1 viajaron a la ciudad debido a que están "interesados" en la creación del Gran Premio.

"Estamos en esa línea, encontramos un camino" para hacerlo realidad, contó el mandatario al periódico El Heraldo.

o

Char afirmó que incluso fue proyectado un trazado paralelo al río Magdalena, el más grande de Colombia.

La pista contemplaría un paso por el turístico malecón en el que está instalada una estatua de la estrella pop Shakira, hija prodiga de la ciudad de 1,3 millones de habitantes.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no se ha pronunciado de momento sobre estas declaraciones ni sobre la visita.

Barranquilla había estado cerca de obtener la luz verde para tener un trazado en 2022, cuando recibió la visita del director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El proyecto, sin embargo, no fue concretado y años después el entonces alcalde, Jaime Pumarejo, denunció que no recibió apoyo por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hacer posible el proyecto.

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, que participó como mediador en esa negociación entre Barranquilla y la F1, contó luego que solo faltó "una firma" para sellar el Gran Premio.

o

"Estaba hecho", "está aprobado por la Fórmula 1", indicó entonces la leyenda del automovilismo colombiano, sin especificar detalles de lo que hizo falta para que la Gran Carpa aterrizara en Colombia.

