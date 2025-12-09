NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Cantante

El padre de Amy Winehouse demandó a amigas de la cantante por subastar su ropa: reclama 972.000 dólares de ganancia

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cantante Amy Winehouse | Foto: AFP
Cantante Amy Winehouse | Foto: AFP
Mitchell Winehouse acusa a Naomi Parry, exestilista de la estrella, y a Catriona Gourlay, excompañera de piso de la cantante.

Mitchell Winehouse, padre de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, emprendió una acción legal contra amigas de la artista por lucrarse de la venta de sus pertenencias, las cuales subastaron por unas 730.000 libras (972.000 dólares).

El padre de la cantante alega que el dinero recaudado en dicha venta debería haber ido a su familia y a una fundación dedicada a su memoria, por lo que inició un proceso judicial que se examina desde el lunes el Tribunal Superior de Londres.

o

En sí, Mitchell Winehouse acusa a Naomi Parry, exestilista de la estrella, y a Catriona Gourlay, excompañera de piso de la cantante, de haberse apoderado de sus bienes personales.

De acuerdo con una declaración de Henry Legge, abogado del hombre, la subasta tuvo lugar entre noviembre de 2021 y mayo de 2023. En ese entonces, las mujeres lograron subastar unos 150 objetos que habían pertenecido a la intérprete de "Back to Black", entre ellos los atuendos que llevó durante su última gira en junio de 2011.

Al mes siguiente, puntualmente el 23 de julio, la cantante falleció a sus 27 años debido a una intoxicación etílica accidental.

o

En la demanda se argumenta que el padre es el único propietario de esos objetos, y que por ende debería haber recibido las sumas recaudadas durante su venta a través de la casa de subastas Julien’s.

Al parecer, las personas que iban a participar de la subasta habían sido informados, además, de que el 30% de las ganancias se destinaría a la Amy Winehouse Foundation.

Según el abogado de Catriona Gourlay, Ted Loveday, la mayoría de los objetos habían sido prestados o regalados por la cantante a las dos implicadas, aunque no se conozca prueba de dichos obsequios.

"Si una joven de 19 años da una bufanda o unos pendientes a su amiga, nadie firma un contrato", argumentó Loveday, resaltando la "generosidad" de Amy.

Naomi Parry, quien fue la estilista de la cantante en vida, creó algunos de sus atuendos de escena más conocidos, entre ellos el Bamboo dress que llevó en su última gira, y que fue vendido en 2021 por 243.200 dólares.

o

Beth Grossman, abogada de Parry, señaló ante el jurado la diferencia de riqueza entre Mitchell Winehouse, que reconoció ser multimillonario gracias a la herencia de su hija, y las dos mujeres.

En la demanda se alega que Mitchell Winehouse había propuesto inicialmente a las dos mujeres un acuerdo amistoso, ofreciéndoles entregarle el 30% de las ganancias obtenidas.

Sin embargo, ante la negativa decidió llevar el caso ante los tribunales y ahora les reclama el monto total de las ventas, 730.000 libras, según la estimación de sus abogados.

Temas relacionados:

Cantante

Subasta

Celebridades

Demanda

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Entretenimiento

Ver más
Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Diamante subastado en Ginebra - AFP
Ginebra

Esta fue la millonaria suma por la que subastaron un diamante azul "de pureza excepcional" en Ginebra

Cartel promocional cedido por Walt Disney Animation Studios de la película 'Zootopia 2'-Foto: EFE
Zootopia 2

¿Supera a la original?: ‘Zootopia 2’ conquista a la crítica y al público con excelentes comentarios en su estreno

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

Avión militar | Foto: U.S. Navy
Aviones de combate

El avión militar más rápido jamás construido: la joya de EE. UU. que nunca ha sido derribada por fuego enemigo

Régimen de Maduro se pronuncia sobre la muerte de Alfredo Díaz / FOTO: EFE-AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro ofreció su versión sobre la muerte del exgobernador Alfredo Díaz y afirmó que hubo "garantía de sus derechos"

Armando Benedetti se pronunció tras el allanamiento a su vivienda - Foto: AFP
Armando Benedetti

“Un abuso de poder”: así calificó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, el allanamiento a su vivienda

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

x
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP actualizada: Bravos cómodos en la cima, mientras Magallanes, La Guaira y Caracas se complican en el subterráneo

David Villa, exfutbolista español / FOTO: EFE
Fútbol

David Villa, campeón del mundo con España, reveló los defensas más complicados que enfrentó en su carrera; dos son colombianos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre