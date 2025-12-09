El padre de Amy Winehouse demandó a amigas de la cantante por subastar su ropa: reclama 972.000 dólares de ganancia

Mitchell Winehouse, padre de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, emprendió una acción legal contra amigas de la artista por lucrarse de la venta de sus pertenencias, las cuales subastaron por unas 730.000 libras (972.000 dólares).

El padre de la cantante alega que el dinero recaudado en dicha venta debería haber ido a su familia y a una fundación dedicada a su memoria, por lo que inició un proceso judicial que se examina desde el lunes el Tribunal Superior de Londres.

VEA TAMBIÉN Esta fue la millonaria suma por la que subastaron un diamante azul "de pureza excepcional" en Ginebra o

En sí, Mitchell Winehouse acusa a Naomi Parry, exestilista de la estrella, y a Catriona Gourlay, excompañera de piso de la cantante, de haberse apoderado de sus bienes personales.

De acuerdo con una declaración de Henry Legge, abogado del hombre, la subasta tuvo lugar entre noviembre de 2021 y mayo de 2023. En ese entonces, las mujeres lograron subastar unos 150 objetos que habían pertenecido a la intérprete de "Back to Black", entre ellos los atuendos que llevó durante su última gira en junio de 2011.

Al mes siguiente, puntualmente el 23 de julio, la cantante falleció a sus 27 años debido a una intoxicación etílica accidental.

VEA TAMBIÉN La guitarra que marcó la separación de la banda Oasis fue subastada por una astronómica cifra o

En la demanda se argumenta que el padre es el único propietario de esos objetos, y que por ende debería haber recibido las sumas recaudadas durante su venta a través de la casa de subastas Julien’s.

Al parecer, las personas que iban a participar de la subasta habían sido informados, además, de que el 30% de las ganancias se destinaría a la Amy Winehouse Foundation.

Según el abogado de Catriona Gourlay, Ted Loveday, la mayoría de los objetos habían sido prestados o regalados por la cantante a las dos implicadas, aunque no se conozca prueba de dichos obsequios.

"Si una joven de 19 años da una bufanda o unos pendientes a su amiga, nadie firma un contrato", argumentó Loveday, resaltando la "generosidad" de Amy.

Naomi Parry, quien fue la estilista de la cantante en vida, creó algunos de sus atuendos de escena más conocidos, entre ellos el Bamboo dress que llevó en su última gira, y que fue vendido en 2021 por 243.200 dólares.

VEA TAMBIÉN El mítico traje que usó Tobey Maguire en la trilogía de ‘Spider-Man’ será subastado por 50.000 dólares o

Beth Grossman, abogada de Parry, señaló ante el jurado la diferencia de riqueza entre Mitchell Winehouse, que reconoció ser multimillonario gracias a la herencia de su hija, y las dos mujeres.

En la demanda se alega que Mitchell Winehouse había propuesto inicialmente a las dos mujeres un acuerdo amistoso, ofreciéndoles entregarle el 30% de las ganancias obtenidas.

Sin embargo, ante la negativa decidió llevar el caso ante los tribunales y ahora les reclama el monto total de las ventas, 730.000 libras, según la estimación de sus abogados.