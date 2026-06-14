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Domingo, 14 de junio de 2026
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Fiscalía

Atentado en Ecuador dejó una fiscal muerta y su hermana quien la acompañaba

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscalía de Ecuador - AFP
Fiscalía de Ecuador - AFP
La abogada Gloria Alexandra Bravo Cedeño era agente fiscal de la Fiscalía Multicompetente de Montecristi (Manabí).

La Fiscalía General de Ecuador informó este domingo 14 de junio sobre un atentado que dejó a una una fiscal muerta en la ciudad portuaria de Manta.

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De acuerdo con la entidad, la abogada Gloria Alexandra Bravo Cedeño era agente fiscal de la Fiscalía Multicompetente de Montecristi (Manabí) y perdió la vida como consecuencia del hecho violento.

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"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", indicó en un comunicado el ente estatal.

Añadió que el “atentado constituye una represalia contra la lucha frontal y permanente que esta Institución mantiene frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país”.

“La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de combatir la impunidad y de continuar ejerciendo sus funciones con firmeza, independencia y apego a la Ley. En coordinación con las fuerzas del orden, impulsará todas las acciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a los responsables de este hecho”, sentenció.

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Los medios de comunicación locales y la Fiscalía reportaron, además, que la funcionaria se encontraba acompañada de su hermana al momento del ataque y también murió.

Bravo era fiscal desde hacía 15 años e investigó varios casos de delincuencia organizada en la zona.

Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad, la cual es enfrentada por el presidente Daniel Noboa, quien en 2024 comenzó a utilizar al Ejército para intentar sofocar los cárteles que han convertido a lo que alguna vez fue uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos.

Las autoridades reportan que los puertos de Ecuador sirven de puerta de entrada a los mercados mundiales para el 70 por ciento de la cocaína producida en los países vecinos de Colombia y Perú.

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