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Domingo, 24 de mayo de 2026
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María Corina Machado

"Con lo que está ocurriendo con el régimen de Delcy Rodríguez, su regreso a Venezuela está cada vez más cerca": Guillermo Cochez sobre María Corina Machado

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, destacó la visita de María Corina Machado a Panamá.

Tras una masiva concentración en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá, donde se reunió con exiliados venezolanos, María Corina Machado continúa su agenda internacional en el país centroamericano. Este lunes se reunirá con el presidente panameño José Raúl Mulino en una visita que busca consolidar apoyos regionales de cara a la transición hacia la democracia en Venezuela.

Machado salió de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y desde entonces ha desarrollado una intensa agenda internacional que la ha llevado por una decena de países.

En Oslo, tras una compleja salida de su país, participó en los actos relacionados con el galardón. Posteriormente, en enero, viajó a la Ciudad del Vaticano, donde fue recibida en audiencia por el Papa. "Tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", señaló.

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A su vez, sostuvo un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. "Contamos con el presidente Trump para la libertad", declaró tras el encuentro.

En marzo, asistió en Chile a la posesión presidencial de José Antonio Kast, donde destacó la importancia de los actos democráticos en la región.

En abril regresó a Europa, donde visitó París y se reunió con el presidente Emmanuel Macron y también se reunió con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El punto culminante de su gira europea fue el masivo reencuentro con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol de Madrid, donde recibió las llaves de la ciudad. "Hoy, el mundo entero tiene sus ojos sobre esta Plaza del Sol, porque saben que aquí, hoy, estamos iniciando el regreso", afirmó ante miles de venezolanos.

Posteriormente viajó a Lisboa para reunirse con el primer ministro Luis Montenegro y, de regreso en Estados Unidos, participó en foros y conferencias internacionales, incluyendo eventos en la Universidad de Harvard.

Ahora su agenda continúa en Panamá, donde desde este sábado y hasta el lunes sostiene encuentros con la diáspora venezolana, dirigentes opositores y el presidente Mulino.

El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, destacó que "desde que María Corina llegó a Panamá el viernes pasado ha sido una actividad constante donde el pueblo panameño la ha respaldado en todas sus actividades".

Según Cochez, la líder opositora "está consciente de que muy pronto está de regreso" a Venezuela, en un momento en que considera que el régimen venezolano "se está desvaneciendo".

“Creo que María Corina ha demostrado en este viaje que está dispuesta a asumir el riesgo de regresar a Venezuela, sobre todo cuando las señales de que el régimen temporal y transitorio de Delcy Rodríguez se está desvaneciendo”, indicó. “Cada vez los apoyan menos internamente, cada vez los escándalos internacionales como el caso del Zapatero en España los salpican más”, añadió.

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“Con lo que está ocurriendo con el régimen de Delcy Rodríguez, su regreso está cada vez más cerca”, resaltó.

Por último, insistió en que “pronto, su regreso a Venezuela estará asegurado”.

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