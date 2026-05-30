NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
Dictadura en Venezuela

Cuestionada diputada chavista dice que Maduro "regresará" a Venezuela y que la silla presidencial "se la está cuidando Delcy Rodríguez"

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Iris Varela, diputada de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Iris Varela, diputada de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
Esta dirigente política de la dictadura ha sido fuertemente criticada en múltiples ocasiones por graves denuncias de corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos.

Para la cuestionada diputada chavista Iris Varela, el dictador Nicolás Maduro “regresará” a Venezuela y la silla presidencial se la está cuidando Delcy Rodríguez.

o

"La legitimidad del presidente no está en discusión, es un prisionero de guerra, un preso político, el juicio (de Maduro) está montado, es una falsedad. Esto pasa por el manejo del tablero geopolítico", afirmó Varela.

“Esto pasado por varias etapas, le estamos cuidando la silla con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí, ahí no se va a sentar otro que no sea ella mientras tanto”, acotó.

Respecto a una eventual transición política democrática, la parlamentaria de la ilegítima Asamblea Nacional de la dictadura venezolana hizo énfasis.

“Olvídense que aquí va a haber elecciones”, añadió la que fuera ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen venezolano.

Varela ha sido fuertemente criticada en múltiples ocasiones por graves denuncias de corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos.

o

Durante sus años como ministra para el Servicio Penitenciario, se le cuestionó por perder el control de las cárceles, ceder el poder interno a líderes criminales ("pranes") y permitir el uso de las prisiones como centros de operaciones delictivas y extorsión.

Varela, vale mencionar, también ha ocupado altos cargos en la Asamblea Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

o

Se le conoce como una de las figuras más radicales del chavismo, debido a sus discursos de confrontación y persecución a la disidencia venezolana.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Régimen

Iris Varela

Maduro

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro le envía fuerte mensaje al senador republicano y observador de las elecciones en Colombia, Bernie Moreno: “somos libres y punto”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad": Trump advierte al régimen cubano tras acusación en EE. UU. contra Raúl Castro

La líder por la democracia María Corina Machado-Foto: AFP/Canva
María Corina Machado

“Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Estados Unidos mira a Colombia en estas elecciones presidenciales: "respalda el derecho del pueblo a elegir libremente"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad": Trump advierte al régimen cubano tras acusación en EE. UU. contra Raúl Castro

La líder por la democracia María Corina Machado-Foto: AFP/Canva
María Corina Machado

“Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela

Copa del Mundo - Foto EFE/ Televisor y elementos- Referencia Canva
FIFA

Por problemas con los derechos de transmisión de la FIFA, ciudadanos de dos importantes países corren el riesgo de no ver el Mundial 2026

Ruben Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa - Foto de referencia: EFE
comparecencia

Exgobernador de Sinaloa, señalado por la justicia de EE. UU., comparece ante la Fiscalía en México: "Confío en nuestro Estado de Derecho"

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Estados Unidos mira a Colombia en estas elecciones presidenciales: "respalda el derecho del pueblo a elegir libremente"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

La cantante colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy - EFE
Shakira

Este es el video oficial de ‘Dai Dai’, la canción de Shakira y Burna Boy para la Copa del Mundo 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre