Cuestionada diputada chavista dice que Maduro "regresará" a Venezuela y que la silla presidencial "se la está cuidando Delcy Rodríguez"

Para la cuestionada diputada chavista Iris Varela, el dictador Nicolás Maduro “regresará” a Venezuela y la silla presidencial se la está cuidando Delcy Rodríguez.

"La legitimidad del presidente no está en discusión, es un prisionero de guerra, un preso político, el juicio (de Maduro) está montado, es una falsedad. Esto pasa por el manejo del tablero geopolítico", afirmó Varela.

“Esto pasado por varias etapas, le estamos cuidando la silla con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí, ahí no se va a sentar otro que no sea ella mientras tanto”, acotó.

Respecto a una eventual transición política democrática, la parlamentaria de la ilegítima Asamblea Nacional de la dictadura venezolana hizo énfasis.

“Olvídense que aquí va a haber elecciones”, añadió la que fuera ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen venezolano.

Varela ha sido fuertemente criticada en múltiples ocasiones por graves denuncias de corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos.

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Durante sus años como ministra para el Servicio Penitenciario, se le cuestionó por perder el control de las cárceles, ceder el poder interno a líderes criminales ("pranes") y permitir el uso de las prisiones como centros de operaciones delictivas y extorsión.

Varela, vale mencionar, también ha ocupado altos cargos en la Asamblea Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Se le conoce como una de las figuras más radicales del chavismo, debido a sus discursos de confrontación y persecución a la disidencia venezolana.