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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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China

Trump llega a China para encuentro con Xi y fue sorprendido con recibimiento de coreografías y banderas como si fuera inauguración de evento deportivo

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario norteamericano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Capital de Pekín a bordo del Air Force One.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para su esperado encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, cuyo objetivo es aliviar las tensiones entre ambas potencias económicas rivales.

El mandatario norteamericano, que se convierte en el primero en visitar la nación asiática en casi una década, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Capital de Pekín a bordo del Air Force One a las 19:50 (11:50 GMT) tras el largo vuelo desde Washington.

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Al descender del avión oficial, Trump fue recibido por un grupo de jóvenes vestidos de azul y blanco, quienes ondeaban banderas de Estados Unidos y China.

En las imágenes se ve al vicepresidente chino Han Zheng, quien era el encargado de recibir al mandatario, como había informado con anterioridad la Casa Blanca. Las comitivas de ambos países caminaron por la alfombra roja dispuesta en el sitio.

La actual tensión en Irán, el comercio, así como Taiwán, ensombrecen la reunión entre ambos mandatarios, jefes de las mayores economías del mundo.

El director de Nvidia, Jensen Huang, embarcando en el avión en el último minuto en Alaska, así como el multimillonario Elon Musk, de Tesla, también iban viajando en el avión presidencial.

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Cabe mencionar que, a medida que se intensifica la carrera mundial por la inteligencia artificial, China prohíbe comprar los chips de última generación que produce la empresa de Huang por normas de exportación.

Sin embargo, mediante una publicación en redes sociales, Trump dijo que durante su viaje le pediría al presidente Xi que "abriera China para que estas personas brillantes pudieran hacer su magia".

El cara a cara entre Trump y Xi será a las 10:00 de la mañana (02:00 GMT) del jueves en el opulento Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde también disfrutarán de un banquete de Estado por la noche.

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