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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Política Migratoria

Estados Unidos anuncia drástico cambio para migrantes que buscan aplicar a la residencia permanente

mayo 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Visa - Foto de referencia Canva
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Cabe resaltar que desde la llegada de Donald Trump al poder, en enero de 2025, miles de migrantes han sido expulsados por encontrarse de manera irregular en el país.

En medio del endurecimiento de su política migratoria desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, Estados Unidos anunció en las últimas horas un drástico cambio que tendrá impacto en las solicitudes de migrantes para obtener la residencia permanente.

En las últimas horas, las autoridades migratorias anunciaron que aquellas personas que quieran solicitar la residencia permanente o estén en proceso de obtenerla, tendrán que salir de Estados Unidos, por lo que ya no se podrá solicitar estando en territorio norteamericano con visa temporal o paroles humanitarios.

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En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que hace parte del Departamento de Seguridad Nacional, detalló que la residencia permanente en Estados Unidos es un beneficio “extraordinario” por lo que cada caso será evaluado minuciosamente.

De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, explicó Zach Kahler, portavoz de la entidad.

Dicha medida busca que aquellas personas que viajan a Estados Unidos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes y visitantes temporales, no utilicen sus visas temporales como primer paso para buscar la residencia permanente estando en territorio norteamericano.

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Cabe resaltar que desde la llegada de Donald Trump al poder, en enero de 2025, miles de migrantes han sido expulsados por encontrarse de manera irregular en el país. Además, se han cancelado programas para ciertas poblaciones como el parole humanitario para haitianos y venezolanos.

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