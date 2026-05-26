FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento que albergarán a las selecciones en el Mundial 2026: Colombia estará fuera de EE. UU

La FIFA anunció este lunes las sedes de entrenamiento que escogieron las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

De los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.

"Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA", declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de la FIFA 2026.

"Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo", añadió.

Mientras la campeona Argentina e Inglaterra establecerán sus bases en Kansas City, se confirmó que Irán lo hará en Tijuana, México.

VEA TAMBIÉN Esto dijo la FIFA tras haber tenido una reunión con la selección de Irán sobre su participación en el Mundial o

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su país permitiría a Irán establecerse allí para evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.

Colombia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay también tendrán su base en México. Por su parte, Canadá y Panamá se alojarán en territorio canadiense, mientras que el resto de las selecciones se instalarán en Estados Unidos.

Estas son las sedes de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026:

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Misouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland. Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Misouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Catar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)