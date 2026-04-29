"Con dolor y preocupación": papa León XIV expresa preocupación por la ola de violencia en Colombia

Este miércoles, El papa León XIV anunció su rechazo por los ataques de las disidencias de las Farc en Colombia que han dejado 20 muertos y decenas de heridos.

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“Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, expresó el sumo pontífice.

Hasta ahora, las autoridades reportaron más de 30 acciones armadas, incluyendo ataques con cilindros bomba, drones y bloqueos, afectando a municipios como Cajibío, Jamundí, Miranda, Mercaderes y Palmira.

En ese contexto, el santo padre expresó su “cercanía en la oración a las víctimas y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”.

Cabe resaltar que el departamento de Cauca y Valle del Cauca se vieron como principales afectados por estos terribles acontecimientos. De acuerdo con la Defensoría del pueblo de Colombia estos son los lugares donde se ha concentrado la violencia recientemente:

Vía Panamericana (Cauca): Es una de las zonas más críticas con múltiples atentados.

Cali y Palmira (Valle): Atentados contra el Batallón Pichincha y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

Infraestructura: Voladura de torres de energía y mercaderes (Cauca) y ataques a infraestructura en la Guajira.

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Finalmente, las autoridades han atribuido los recientes atentados a actuales grupos que se autoidentifican como disidencias de las FARC, destacando el Estado Mayor Central (EMC), que busca mantener el control territorial, todo en medio de las previas elecciones presidenciales.