Candidato que participó en la primera vuelta de las elecciones en Colombia anunció a quién se unirá en segunda vuelta

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, anunció que apoyará en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella, quien el domingo obtuvo 10,3 millones de votos equivalentes al 43,7% de la votación.

"Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen", afirmó Miguel Uribe al oficializar su apoyo al candidato presidencial.

Aseguró que Abelardo de la Espriella representa la determinación necesaria para proteger la democracia frente a cualquier intento de desconocer la voluntad ciudadana o sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones.

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"Los colombianos deben permanecer vigilantes y unidos. La estabilidad del país depende de que respetemos las reglas democráticas y defendamos el resultado que se decida en las urnas", expresó.

El anuncio estuvo marcado por el recuerdo de su hijo Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial quien fue asesinado en medio de la campaña.

“Su ausencia se sintió en la jomada electoral en la que debía estar defendiendo sus ideas, participando del debate y representando a millones de colombianos que encontraron en él una voz de esperanza”, expresó la campaña de Uribe Londoño

Finalmente, reafirmó que el legado y las banderas de Miguel Uribe Turbay seguirán vigentes.

"Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo, Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro", aseveró.

Abelardo de la Espriella, cabe resaltar, se llevó el primer lugar en la primera vuelta con el 43,7% de los votos, porcentaje con el que superó a Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9% de los votos.

Las votaciones de segunda vuelta en Colombia tendrán lugar el próximo domingo 21 de junio.