NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
Abelardo de la Espriella

Candidato que participó en la primera vuelta de las elecciones en Colombia anunció a quién se unirá en segunda vuelta

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones en Colombia (EFE)
Elecciones en Colombia (EFE)
Las votaciones de segunda vuelta en Colombia tendrán lugar el próximo domingo 21 de junio.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, anunció que apoyará en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella, quien el domingo obtuvo 10,3 millones de votos equivalentes al 43,7% de la votación.

"Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen", afirmó Miguel Uribe al oficializar su apoyo al candidato presidencial.

Aseguró que Abelardo de la Espriella representa la determinación necesaria para proteger la democracia frente a cualquier intento de desconocer la voluntad ciudadana o sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones.

o

"Los colombianos deben permanecer vigilantes y unidos. La estabilidad del país depende de que respetemos las reglas democráticas y defendamos el resultado que se decida en las urnas", expresó.

El anuncio estuvo marcado por el recuerdo de su hijo Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial quien fue asesinado en medio de la campaña.

“Su ausencia se sintió en la jomada electoral en la que debía estar defendiendo sus ideas, participando del debate y representando a millones de colombianos que encontraron en él una voz de esperanza”, expresó la campaña de Uribe Londoño

Finalmente, reafirmó que el legado y las banderas de Miguel Uribe Turbay seguirán vigentes.

"Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo, Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro", aseveró.

o

Abelardo de la Espriella, cabe resaltar, se llevó el primer lugar en la primera vuelta con el 43,7% de los votos, porcentaje con el que superó a Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9% de los votos.

Las votaciones de segunda vuelta en Colombia tendrán lugar el próximo domingo 21 de junio.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Miguel Uribe Londoño

Iván Cepeda

Elecciones en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Actualidad

Ver más
Tiroteo cerca de la Casa Blanca - Foto: EFE
Casa Blanca

"Era algo previsible ante las amenazas de diferentes grupos": experto en seguridad sobre tiroteo cerca de la Casa Blanca y del presidente Trump

La líder por la democracia María Corina Machado-Foto: AFP/Canva
María Corina Machado

“Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia / FOTO: EFE
Elecciones en Colombia

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tiroteo cerca de la Casa Blanca - Foto: EFE
Casa Blanca

"Era algo previsible ante las amenazas de diferentes grupos": experto en seguridad sobre tiroteo cerca de la Casa Blanca y del presidente Trump

La líder por la democracia María Corina Machado-Foto: AFP/Canva
María Corina Machado

“Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Partido amistoso antes del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Se estrenó en partido amistoso de selecciones nueva regla que se utilizará en el Mundial 2026: le costó un gol al equipo afectado

Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia / FOTO: EFE
Elecciones en Colombia

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
Organización Mundial de la Salud

OMS confirma dos nuevos casos de hantavirus entre pasajeros de crucero anclado frente a Cabo Verde

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre