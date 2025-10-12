NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Ana Gabriel

Con la bandera de Venezuela: así celebró la cantante mexicana Ana Gabriel el Nobel de Paz a María Corina Machado en pleno concierto

octubre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Ana Gabriel/ María Corina Machado - Fotos EFE
La célebre artista mexicana destacó el valor de la líder opositora y atribuyó el premio también a los venezolanos y la comunidad latinoamericana en general.

Una cámara captó el momento exacto en el que la cantautora y empresaria mexicana Ana Gabriel celebró el hecho de que el premio Nobel de la Paz fuera entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado el viernes.

Mientras sostenía la bandera de Venezuela, la célebre artista envió un mensaje atribuyendo el premio no solo a la opositora, sino también a los ciudadanos venezolanos, a quienes consideró también merecedores del reconocimiento.

Ana Gabriel, de 69 años, se mostró de acuerdo con la decisión del Comité Noruego del Nobel y destacó la Valentía de Machado durante su presentación en Tulsa, ciudad en el río Arkansas en el estado estadounidense de Oklahoma, una de las paradas de su más reciente gira de conciertos.

"Quiero que juntos le demos un fuerte aplauso a Corina Machado. Como mexicana me siento sumamente orgullosa porque lo he dicho un millón de veces, a donde quiera que vaya llevaré las banderas de nuestros países. Felicidades venezolanos", expresó al público Ana Gabriel.

La 'Diva de América' consideró oportuno propagar dicho mensaje tras asegurar que en su equipo de trabajo hay un venezolano con el que ha venido colaborando, por lo que era consciente de lo que esto significaba para el país.

"Quiero felicitar a Venezuela por el Nobel, Dios… qué mujer más valiente, ese premio Nobel no es solo para ella, es para Venezuela y los venezolanos", mencionó Ana Gabriel en otro momento del mismo concierto.

La veterana estrella musical agregó además que, aparte de ser un premio para los venezolanos, era también un reconocimiento "para todos los latinoamericanos que estamos defendiendo nuestros derechos".

Acto seguido, optó por aclarar que con su mensaje no buscaba quitarle mérito a la líder opositora, sino resaltar el trabajo conjunto de toda la región. "Ella sabe que lo que yo estoy intentando es precisamente que ese premio sea en su nombre para toda Latinoamérica", precisó.

Con una carrera de más de 50 años, Ana Gabriel se ha instaurado como uno de los referentes musicales latinoamericanos más importantes y ha alzado su voz por medio de sus plataformas en distintas causas sociales que la han llevado a ganarse el respeto de su comunidad de seguidores.

Con "Claro De Luna Tour", María Guadalupe Araujo Yong —como es su nombre de pila— ha conectado nuevamente con su audiencia desde agosto del presente año y tiene fechas confirmadas hasta noviembre.

