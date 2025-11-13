Gran protagonista de Qatar 2022 se convirtió en la segunda selección europea en clasificarse al Mundial 2026

Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia se aseguró el jueves su boleto para el Mundial de Norteamérica 2026 al golear a Ucrania 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.

Con este triunfo, los galos se convierten en la segunda selección europea en clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año, junto a Inglaterra, que en la pasada fecha FIFA de octubre selló su participación en el torneo más importante del fútbol.

El juego entre franceses y ucranianos tuvo como protagonista a Kylian Mbappé, que se fue de doblete en la victoria del equipo de Didier Deschamps.

El primer tiempo de juego entre Francia y Ucrania terminó 0-0. Aunque los galos tuvieron varias oportunidades de abrir el marcador, en su camino se encontraron con el guardameta Anatoliy Trubin, que en varias ocasiones les ahogó el grito de gol.

Para la etapa complementaria, por medio de Kylian Mbappé, el equipo de Deschamps se fue arriba en el marcador, tras la anotación desde los doce pasos que cobró el atacante luego de una falta dentro del área a su compañero Michael Olise.

Motivados por el gol y con la posesión del balón a su favor, el conjunto francés selló su victoria con anotaciones de Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitiké (88'), en un juego que terminó 4 a 0.

Con el triunfo ante Ucrania, Francia se clasificó de manera anticipada a su decimoséptima Copa del Mundo en la historia. Esto tras ser líder de su grupo con 13 unidades.

El próximo y último juego de los galos será el próximo domingo 16 de noviembre, válido por la última fecha de las clasificatorias mundialistas, en la que se enfrentarán ante Azerbaiyán.

Es un partido en el que el técnico Deschamps seguramente aprovechará para darle minutos a aquellos jugadores que no son habituales en el equipo titular.