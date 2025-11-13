NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El programa Club de Prensa de NTN24 tuvo un debate sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

Los periodistas Galo Arellano y Orian Britto se refirieron en una entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24 a la tensión en Latinoamérica por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos, cerca a Venezuela, contra los carteles de la droga.

o

Arellano aseguró que si tiene que haber un cambio, tiene que ser este año, por lo que argumentó que las próximas semanas serán vitales para el despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe.

“Imagínense lo que sería para la imagen de Estados Unidos que este año termine y que simplemente todo haya sido un alboroto en el Caribe (...) llevamos con este cuento muchas semanas”, dijo.

Por su parte, Britto estuvo de acuerdo en que los próximos días tendrán que ser decisivos y señaló que EE. UU. tiene en la mira al régimen de Maduro tras ser acusado como líder de "un movimiento narcoterrorista internacional", el Cartel de los Soles.

o

“Esta presencia militar ya, a escasas semanas de que finalice el año, debe terminar con algo concreto”, sentenció.

A su turno, Arellano añadió: “El narcotráfico ha convertido a nuestros países en tierra de nadie y solamente la fuerza militar podría ocasionar un cambio (...) En cuestión de las dictaduras, Venezuela es el eje total del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse”.

