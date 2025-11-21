"Soy tóxico, el que se relaciona conmigo, empeora", la confesión de DT sudamericano que clasificó a su selección al Mundial 2026

Hace poco, el DT argentino que dirige a la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, dio toda una cátedra en plena rueda de prensa, tras la derrota que sufrió su combinado ante Estados Unidos 5 – 1 en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026.

VEA TAMBIÉN Marcelo Bielsa aclaró su situación con la selección de Uruguay luego de la goleada ante Estados Unidos o

Al ser cuestionado por los periodistas presentes sobre el dibujo táctico y la goleada en contra, Bielsa dejó varios puntos claros sobre la mesa.

‘El Loco’, como algunos le apodan, explicó una serie de situaciones psicológicas que enfrenta tanto el cuerpo técnico, como los jugadores a la hora de encarar un nuevo compromiso.

En su caso, resaltó que es una persona “obsesionada, que lleva un diario a la mesa al momento de comer, para no relacionarse con nadie”.

Admitió que no es algo que le enorgullezca, pero resaltó que así es su personalidad. De hecho, aseguró que en el balompié "no es mayor la alegría de ganar" que "la alegría de no perder".

Mientras charlaba de lo que para muchos podrían calificar como "debilidades", Bielsa confesó también que se considera una “persona tóxica”.

VEA TAMBIÉN "¿Qué estaremos pagando?": venezolanos en redes enumeran los cuatro eventos de 2025 relacionados con entretenimiento y deporte que dejaron un vacío difícil de llenar o

Al tiempo comentó, en el ámbito un poco más personal, que “quienes se relacionan” con él “empeoran”.

El estratega oriundo de Rosario (Argentina), quien se encuentra al mando de los ‘charrúas', el pasado jueves reunió a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la cual entregó detalles sobre su permanencia en el conjunto ‘celeste’.

El llamado se dio luego de la derrota 5-1 de Uruguay ante su similar de los Estados Unidos, en un juego amistoso de la fecha FIFA del mes de noviembre.

En medio de las especulaciones sobre su posible salida como entrenador de la selección uruguaya, el experimentado DT dejó claro que mantuvo diálogos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y llegaron a la “conclusión de que el proyecto sigue exactamente como está, hasta el Mundial. Le traslado esa información”.

VEA TAMBIÉN Así retumbó un estadio de béisbol en México cuando anunciaron que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo o

En cuanto a los comentarios de la prensa a propósito de la goleada de Uruguay ante la escuadra de la unión americana, indicó: “Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.