Martes, 25 de noviembre de 2025
José Luis Rodríguez

Escándalo en aeropuerto de Ecuador: 'El Puma' José Luis Rodríguez fue bajado de un vuelo tras un altercado con la tripulación

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión comercial / José Luis 'El Puma' Rodríguez, cantante venezolano - Fotos: Pexels / EFE
En videos que circulan en redes sociales se ve a Rodríguez evidentemente indignado con la situación.

El cantante venezolano ‘El Puma’, José Luis Rodríguez fue retirado de un vuelo en Ecuador tras un altercado previo al despegue.

La situación, según reportes, comenzó por el equipaje de mano y un reclamo sobre medicamentos que llevaba el artista.

En videos que circulan en redes sociales se ve a Rodríguez evidentemente indignado mientras alega que “no se sentía bien”. Luego, se puede observar al capitán de la aeronave ordenarle a la celebridad “que se vaya del avión”.

De momento, la aerolinea aún no ha ofrecido una declaración oficial. Rodríguez, de hecho, permanece en Quito coordinando su retorno a Miami (Estados Unidos).

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como ‘El Puma’, es un reconocido cantante y actor venezolano con una extensa y exitosa trayectoria internacional.

Este artista nació en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943. Adoptó el apodo ‘El Puma’ tras interpretar a un personaje llamado Omar Contreras ‘El Puma’ en la telenovela venezolana ‘Una muchacha llamada Milagros’ en 1974, un sobrenombre que se popularizó.

Su carrera musical comenzó en la década de 1960, pero alcanzó fama mundial en los años 70 y 80. Es conocido por grabar numerosos éxitos internacionales y su estilo romántico y de balada-pop.

Además del canto, ha participado en varias telenovelas y ha sido coach y mentor en versiones de La Voz en Argentina, Perú y Chile.

Entre sus canciones más famosas se encuentran "Culpable Soy Yo", "Voy a Conquistarte", "Tengo derecho a ser feliz", "De qué manera te olvido", y "Una Mañana".

José Luis Rodríguez

El Puma

Avión

Polémica

Ecuador

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump asegura que ya tomó "una decisión sobre Venezuela", pero no puede revelar cuál es

Toma del Palacio de Justicia | Foto EFE
Colombia

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Migrantes venezolanos en Chile

Condenan por "homicidio simple" al hombre que mató a repartidor venezolano porque demoró su pedido

Nicolás Maduro

Maduro se retracta sobre fiesta de cumpleaños en el Monumental: "A la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó"

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

