Escándalo en aeropuerto de Ecuador: 'El Puma' José Luis Rodríguez fue bajado de un vuelo tras un altercado con la tripulación

El cantante venezolano ‘El Puma’, José Luis Rodríguez fue retirado de un vuelo en Ecuador tras un altercado previo al despegue.

La situación, según reportes, comenzó por el equipaje de mano y un reclamo sobre medicamentos que llevaba el artista.

En videos que circulan en redes sociales se ve a Rodríguez evidentemente indignado mientras alega que “no se sentía bien”. Luego, se puede observar al capitán de la aeronave ordenarle a la celebridad “que se vaya del avión”.

De momento, la aerolinea aún no ha ofrecido una declaración oficial. Rodríguez, de hecho, permanece en Quito coordinando su retorno a Miami (Estados Unidos).

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como ‘El Puma’, es un reconocido cantante y actor venezolano con una extensa y exitosa trayectoria internacional.

Este artista nació en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943. Adoptó el apodo ‘El Puma’ tras interpretar a un personaje llamado Omar Contreras ‘El Puma’ en la telenovela venezolana ‘Una muchacha llamada Milagros’ en 1974, un sobrenombre que se popularizó.

Su carrera musical comenzó en la década de 1960, pero alcanzó fama mundial en los años 70 y 80. Es conocido por grabar numerosos éxitos internacionales y su estilo romántico y de balada-pop.

Además del canto, ha participado en varias telenovelas y ha sido coach y mentor en versiones de La Voz en Argentina, Perú y Chile.

Entre sus canciones más famosas se encuentran "Culpable Soy Yo", "Voy a Conquistarte", "Tengo derecho a ser feliz", "De qué manera te olvido", y "Una Mañana".