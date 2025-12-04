NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Vuelos internacionales

Copa y Wingo se suman a la listas de aerolíneas que suspenden vuelos a Venezuela

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia Venezuela.

Dos nuevas aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio de tensiones ante la alerta de la aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

o

Este miércoles la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo informaron la cancelación temporal de sus conexiones a territorio venezolano, debido interrupciones en las señales de navegación de las aeronaves, según los reportes de sus pilotos.

"Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy, hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025", indica el breve comunicado de la compañía aérea.

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", indicaron.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

o

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. El régimen sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El chavismo les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre el régimen de Maduro y la Casa Blanca.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus operaciones con Venezuela figuran la española Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

