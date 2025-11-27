El increíble gol que falló delantero de la selección Colombia en Champions League solo frente al arco

Entre este martes y miércoles se disputó la quinta jornada de la UEFA Champions League con la presencia de varios jugadores colombianos, uno de los cuales se destacó como gran figura.

Se trata del delantero de la selección Colombia, Luis Suarez, quien comandó el triunfo de su equipo, el Sporting de Lisboa, ante el Brujas en Champions League.

El club portugués derrotó 3 a 0 al club belga con un tanto de Suárez a los 31 minutos. El delantero samario definió de una manera magistral tras quedar frente a frente con el guardameta rival.

Sin embargo, el delantero también erró un increíble tanto que habría significado ampliar el marcador en el encuentro y el segundo de su cuenta personal.

Cuando transcurrían dos minutos del segundo tiempo y el marcador estaba 2 a 0 a favor del equipo de Lisboa, el delantero recibió en solitario desde la mitad de la cancha y tomó carrera de cara al arco, pero al momento de enfrentar al portero trastabilló intentado superar al guardameta y, pese a que pudo pasarlo, no logró embocar el balón al fondo de la red, por lo que terminó en el palo.

El mismo jugador se lamentó por no poder anotar lo que parecía un gol cantado y el tercero en el torneo continental.

Con este triunfo, el club portugués escaló a la octava posición, a zona de clasificación directa con 10 unidades. En la próxima jornada, que será la última del año, el Sporting de Lisboa tendrá que visitar al Bayern de Múnich.

En la liga portuguesa, el Lisboa es escolta del Porto con 28 puntos tras 11 jornadas disputadas.

En la tabla de goleadores de la liga local, Suárez se ubica en la cuarta posición con siete tantos anotados en 11 partidos.