Trump plantea dos escenarios para Maduro: "podemos hacerlo de la manera fácil; si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

En medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los informes de varios medios de comunicación que señalaban que tendría intención de conversar directamente con Nicolás Maduro, cabecilla del régimen de Venezuela.

Desde el Air Force One, el mandatario dijo respecto al tema: "Puede que hable con él, ya veremos, pero lo estamos discutiendo con los diferentes equipos, pero puede que hablemos de Venezuela".

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien", agregó.

Este martes, fuentes anónimas de la Administración estadounidense indicaron a medios de comunicación que Trump les comunicó a sus asesores que planea hablar con Maduro tras la creciente tensión en la región por cuenta de las operaciones de Washington en aguas internacionales.

“Nadie planea ir y pegarle un tiro a Maduro o secuestrarlo, de momento. Nunca se puede decir nunca, pero ahora mismo no está en los planes”, declaró al medio un alto cargo anónimo.

Y agregó: “Mientras tanto, seguiremos hundiendo narcolanchas. Vamos a detener el tráfico de drogas”.

Desde hace varios meses, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones que aparentemente transportaban drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas señaladas como narcoterroristas.

Las operaciones buscan combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Washington acusa a Maduro de liderar dicha organización y el lunes lo designó como grupo terrorista extranjero (FTO), determinación que Venezuela calificó como una "ridícula patraña".