Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Una grave situación de seguridad se registró este miércoles 26 de noviembre en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, donde dos soldados de la Guardia Nacional fueron víctimas de un ataque con disparos.

Aunque inicialmente el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, había informado en sus redes sociales sobre la muerte de los uniformados, el funcionario indicó posteriormente que ha recibido informes contradictorios sobre el estado de los dos miembros de la Guardia Nacional.

"Proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa. Nuestras oraciones están con estos valientes miembros del servicio, sus familias y toda la comunidad de la Guardia", indicó.

El tiroteo se registró en Farragut Square, en donde las autoridades hicieron presencia rápidamente y lograron localizar y poner bajo custodia al presunto tirador.

Así lo informó el Departamento de Policía de Washington DC en una de sus más recientes actualizaciones sobre lo ocurrido, en la que dijo que "la escena está asegurada" y "un sospechoso está detenido".

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y dijo que su cartera trabaja con las autoridades locales para atender la situación.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Policía local para recopilar más información", comentó.

Por su parte, el presidente Donald Trump indicó en su red social Truth Social que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, con ambos gravemente heridos, y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero a pesar de todo, pagará un precio muy alto".

"Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden. Estas son realmente grandes personas. ¡Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estoy con ustedes!", agregó el mandatario.

Cabe mencionar que efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la capital del país durante varios meses por orden del presidente Trump para combatir el crimen.