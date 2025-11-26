NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
El incidente tuvo lugar en Farragut Square donde las autoridades capturaron al presunto tirador.

Una grave situación de seguridad se registró este miércoles 26 de noviembre en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, donde dos soldados de la Guardia Nacional fueron víctimas de un ataque con disparos.

Aunque inicialmente el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, había informado en sus redes sociales sobre la muerte de los uniformados, el funcionario indicó posteriormente que ha recibido informes contradictorios sobre el estado de los dos miembros de la Guardia Nacional.

"Proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa. Nuestras oraciones están con estos valientes miembros del servicio, sus familias y toda la comunidad de la Guardia", indicó.

o

El tiroteo se registró en Farragut Square, en donde las autoridades hicieron presencia rápidamente y lograron localizar y poner bajo custodia al presunto tirador.

Así lo informó el Departamento de Policía de Washington DC en una de sus más recientes actualizaciones sobre lo ocurrido, en la que dijo que "la escena está asegurada" y "un sospechoso está detenido".

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y dijo que su cartera trabaja con las autoridades locales para atender la situación.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Policía local para recopilar más información", comentó.

Por su parte, el presidente Donald Trump indicó en su red social Truth Social que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, con ambos gravemente heridos, y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero a pesar de todo, pagará un precio muy alto".

"Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden. Estas son realmente grandes personas. ¡Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estoy con ustedes!", agregó el mandatario.

Cabe mencionar que efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la capital del país durante varios meses por orden del presidente Trump para combatir el crimen.

Temas relacionados:

Tiroteo

Estados Unidos

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío - Foto referencia EFE
Lluvias

De 30 grados Celsius a 4: varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío

Camisa con el escrito: 'TPS para venezolanos' - Foto de referencia: EFE
Florida

Aumenta la incertidumbre económica en comunidades venezolanas del sur de Florida tras el fin del TPS

Ecuador | Foto EFE
Cárceles

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Jorge Chapellin
Fallecimiento

"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

Varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío - Foto referencia EFE
Lluvias

De 30 grados Celsius a 4: varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío

Una fuerte tormenta solar golpeará a la Tierra en las próximas horas - Foto NASA
Tormenta solar

Lanzan alerta por una fuerte tormenta solar que golpeará la Tierra en las próximas horas

Camisa con el escrito: 'TPS para venezolanos' - Foto de referencia: EFE
Florida

Aumenta la incertidumbre económica en comunidades venezolanas del sur de Florida tras el fin del TPS

Ecuador | Foto EFE
Cárceles

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

WISPIT 2b | Foto NASA
Nasa

Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre