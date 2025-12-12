NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El miembro del grupo especial que ayudó a la líder política venezolana a llegar a Oslo, Noruega, agregó que fue una operación muy riesgosa en la que no podían confiar en nadie.

¿Cómo logró la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, burlar todos los férreos controles de seguridad de la dictadura y salir de Venezuela? Un miembro de este grupo especializado habló con CBS News y dio detalles de cómo fue la operación.

Machado confirmó que Estados Unidos sí apoyó su salida de Venezuela y aseguró que el régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara a Noruega.

o

En la conferencia de prensa oficial del comité noruego del nobel desde Oslo, ante medios de comunicación del mundo entero, la líder de la democracia y de la paz de Venezuela aseguró que estar en la capital noruega es una muestra de lo que el pueblo venezolano y su voluntad pueden lograr.

En La Mañana de NTN24 se conectó Lilia Luciano, presentadora y corresponsal de CBS News, quien fue la persona que tuvo la oportunidad de conversar con uno de los miembros de este grupo privado que ayudó a María Corina y contó lo que hablaron con el militar estadounidense.

“Él me dijo es que han rescatado más de 8.000 personas y nunca habían rescatado una persona de tan alto perfil, pues es uno de los rostros más conocidos en Venezuela y decía que el riesgo no era solamente el régimen sino un aliado o alguien que quisiera caer en gracia, entonces ningún ser humano era seguro para que la viera. Me dijo también que apenas la vio en altamar lo que más le impactó era escucharla hablar de sus hijos. Este militar estadounidense me decía que esto era algo inolvidable”, aseguró.

También me dijo que había seguido la historia de Venezuela y estaba preparado para eso, me dijo que fue el honor más grande que había tenido en toda su carrera y era porque entendía la trascendencia de María Corina Machado y que, a pesar de lo complicado que era sacarla, era de gran importancia participar en este operativo y conocer a la líder política venezolana”, complementó la invitada.

"Es el honor más grande de toda mi carrera": los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

