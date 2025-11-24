NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Fútbol turco

Diecisiete jugadores de un mismo club fueron suspendidos por participar en un escándalo de apuestas deportivas

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto referencia | Canva
Este nuevo escándalo se da unas semanas después de que la TFF anunciaría que 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas.

El tema de las apuestas en el mundo del deporte sigue causando estragos, esta vez en el fútbol turco en donde 17 jugadores de un mismo club fueron suspendidos.

Según se ha conocido, los diecisiete jugadores hacen parte del plantel del equipo Agri Spor, de la cuarta división de Turquía.

Los futbolistas fueron suspendidos por un gran escándalo que se destapo de apuestas deportivas en las que estarían involucrados los 17 jugadores.

Los 17 futbolistas han sido reconocidos culpables de realizar apuestas ilegales y recibieron sanciones que van de los 45 días a los 12 meses.

Debido a la suspensión de los jugadores, el club se quedó únicamente con 7 jugadores en su plantilla, un gran problema del que el equipo aseguró que saldrá.

A través de su página en Facebook, el club Agri publicó que: “Seguiremos luchando cueste lo que cueste”.

Por su parte, la Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió la semana pasada a 637 futbolistas de cuarta división, un escalón compuesto por 64 equipos, luego de haber sancionado por las mismas razones a 25 jugadores de primera división y a más de 350 en segunda y tercera.

Muchos afirman haber apostado en partidos hace varios años y haber renunciado a hacerlo desde entonces.

Frente a las sanciones de la TFF, que suspendió los campeonatos de 3ª y 4ª división durante dos semanas, el entrenador del Agri Spor afirmó que se servirá de jugadores del equipo joven para poder alinear a once jugadores en el próximo partido.

Este nuevo escándalo se da unas semanas después de que la TFF anunciaría que 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas.

El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, reveló que 371 de los 571 árbitros que están activos en las diferentes ligas del país tiene cuentas en sitios de apuestas.

Además, informó que 152 de ellos estarían involucrados, de manera activa, en el mundo de las apuestas.

Haciosmanoglu explicó que esos 152 árbitros habrían realizado alrededor de 10.000 apuestas y los involucrados serían siete árbitros de primer nivel, 15 asistentes de primer nivel, 36 árbitros de categoría inferior y 94 asistentes.

El fiscal general de Estambul, que investiga sobre las sospechas de partidos amañados, prometió "ir hasta el final de este caso".

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

