Compañero de Richard Ríos en Benfica fue condenado a 14 días de prisión por compartir un video sexual

El fútbol internacional ha sido sacudido por una importante noticia tras conocerse que uno de los compañeros del colombiano Richard Ríos fue condenado a 14 días de prisión por compartir un video sexual.

Se trata del futbolista noruego del Benfica Andreas Schjelderup, fue condenado en Dinamarca a una pena de 14 días de prisión por haber difundido un video sexual en el que aparecían menores de edad.

El mediocampista, de 21 años, admitió haber compartido el video de 27 segundos que, según la prensa danesa, era de contenido sexual y aparecían menores.

Schjelderup, quien ante el tribunal calificó la acción como una "broma mala" con cuatro amigos en la aplicación Snapchat, no deberá cumplir la sentencia si no vuelve a delinquir en un año, según la sentencia.

"Usted recibe una tarjeta amarilla", declaró el juez, Mathias Eike, citado por el diario Verdens Gang (VG), durante la lectura de la sentencia.

Los hechos ocurrieron hace dos años cuando el futbolista jugaba en el Nordsjaelland danés.

En un mensaje en Instagram el pasado 8 de noviembre, que eliminó, Schjelderup pidió disculpas por haber cometido "un error estúpido" y aseguró que retiró el video inmediatamente después de que un amigo le dijese que lo que había hecho era ilegal.

El joven futbolista empezó su mensaje diciendo: “quiero ser sincero con todos ustedes sobre un error estúpido que cometí hace unos 2 años”.

“En ese entonces tenía 19 años y ahora tendré que afrontar las consecuencias de este error. Asumo toda la responsabilidad por loque pasó y lo que hice”, añadió.

Andreas continuó diciendo: “pero es importante para mí que conozcan el contexto del episodio”.

El futbolista explicó que en ese entonces vivía en Dinamarca y recibió un video corto y se lo reenvió a un amigo unos segundos después “sin pensar con claridad”.

“Siempre nos enviamos memes, como hacen muchos adolescentes. Cuando recibí el video y lo reenvíe, como solemos hacer, sin pensar que este era diferente. Solo vi los primeros segundos y no en que se convirtió el video”, puntualizó.

Y concluyó revelando: “mi amigo, después de haberlo visto unos segundos después, me recordó directamente que, por su puesto, era ilegal enviarlo, así que lo borré inmediatamente”.

Por su parte, la Federación Noruega de Fútbol consideró que ya era suficiente castigo el ser juzgado por un tribunal danés y no tomó medidas contra el jugador.

Schjelderup jugó los últimos 20 minutos del partido de eliminatorias que enfrentó el conjunto nacional contra Estonia el jueves de la semana pasada.

Sin embargo, para el compromiso contra Italia se quedó en el banquillo, juego en el que el equipo nórdico selló el pase al Mundial de 2026.