Miércoles, 28 de enero de 2026
Accidente aéreo

Confirman que las 15 personas a bordo del avión de Satena murieron tras accidentarse, entre ellos, un congresista y un candidato al legislativo

enero 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Accidente aéreo en Colombia
El avión cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.

Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de las 15 personas que se encontraban a bordo del avión de la aerolínea estatal Satena que desapareció de los radares este miércoles cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Norte de Santander.

Según las primeras informaciones, la aeronave se habría estrellado en el sector conocido como Curasica, en el municipio de La Playa, en el mismo departamento.

De acuerdo a la información oficial, en la aeronave viajaban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos, el representante a la Cámara Diógenes Quintero, del partido de la U, y el candidato al congreso por una de las curules de paz, Carlos Salcedo, además de sus ayudantes.

"Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país", lamentó la agrupación política en un comunicado.

Este es el listado de las víctimas mortales:

Tripulantes: Capitán Daniel Vanegas y Copiloto José de la Vega

Pasajeros:

Natalia Acosta

María torcoroma

Maira Avendaño

Carmen Díaz

Anirley Osorio

Juan David Pacheco

Karen Liliana Párales

Rolando Peñalosa

Diógenes Quintero

Ana Quintero

Jineth Rincón

Carlos Salcedo

Mayra Alejandra Sánchez

