Confirman que las 15 personas a bordo del avión de Satena murieron tras accidentarse, entre ellos, un congresista y un candidato al legislativo
Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de las 15 personas que se encontraban a bordo del avión de la aerolínea estatal Satena que desapareció de los radares este miércoles cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Norte de Santander.
Según las primeras informaciones, la aeronave se habría estrellado en el sector conocido como Curasica, en el municipio de La Playa, en el mismo departamento.
De acuerdo a la información oficial, en la aeronave viajaban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos, el representante a la Cámara Diógenes Quintero, del partido de la U, y el candidato al congreso por una de las curules de paz, Carlos Salcedo, además de sus ayudantes.
"Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país", lamentó la agrupación política en un comunicado.
Este es el listado de las víctimas mortales:
Tripulantes: Capitán Daniel Vanegas y Copiloto José de la Vega
Pasajeros:
Natalia Acosta
María torcoroma
Maira Avendaño
Carmen Díaz
Anirley Osorio
Juan David Pacheco
Karen Liliana Párales
Rolando Peñalosa
Diógenes Quintero
Ana Quintero
Jineth Rincón
Carlos Salcedo
Mayra Alejandra Sánchez