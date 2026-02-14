La respuesta que dio Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convocara a Neymar para que vaya al Mundial en medio de un carnaval en Brasil

Mientras llega el momento de guiar al seleccionado 'verdeamarela' a la cita mundialista, el entrenador italiano Carlo Ancelotti disfruta sus días en Brasil, en donde asistió del Carnaval de Salvador.

No obstante, incluso cuando se encontraba disfrutando en el popular Carnaval de Salvador el experimentado técnico no se salvó de ser cuestionado sobre el regreso de Neymar al conjunto nacional.

Vestido con una camiseta con los colores de la bandera de Brasil, Ancelotti estuvo en el camarote de una marca de cerveza que lo patrocinó durante el carnaval.

Su visita no pasó desapercibida y algunos de los cantantes que participaron le dedicaron unas palabras de ánimo para que pueda guiar al seleccionado nacional a conseguir su sexto título mundial.

Desde el centro del escenario el cantante Leó Santan le dijo: "Es un honor tenerte en nuestro carnaval. Que aportes toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña".

"Muchas gracias por estar aquí. Vale la pena creer que el sexto título llegará bajo el liderazgo de Ancelotti", agregó.

Sin embargo, su discurso incluyó la petición del regreso del delantero del Santos Neymar, quien no viste los colores de la verdeamarela desde 17 de octubre de 2023.

El cantante dijo mirando directamente al exentrenador del Real Madrid: "Y una cosa más, Ancelotti. ¡Pon a Neymar en esta selección brasileña, por Dios! No se la puede perder".

'Carletto' no pudo hacer más que reírse ante la petición que le hizo Santana y decir: "Gracias por el consejo".

Lo cierto es que no es nuevo que le pidan que convoque al artillero a las filas del equipo que disputará el Mundial de 2026.

Desde que Neymar regresó al fútbol brasileño, son varios los pedidos y cuestionamientos por su ausencia en la selección.

Ancelotti se ha referido sobre esto en repetidas ocasiones, pero en la más reciente ha hablado con el jugador y están esperando cuándo se recupera de su lesión.

En la conferencia de prensa que ofreció el pasado mes de noviembre cuando se conocieron los convocados para los partidos amistosos que disputó Brasil contra Senegal y Túnez, el italiano fue claro sobre el futuro del delantero.

"Puede que lleve jugadores que nos ayuden durante unos minutos. A quienes no llevaré es a alguien que no tenga la intensidad necesaria para el Mundial”, afirmó. Y explicó que necesita “jugadores que estén en plena forma física".

Además, Ancelotti detalló que no necesitan poner a prueba a Neymar porque todo el mundo “lo conoce, sus condiciones”.

“Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, sentenció.

Neymar, uno de los pilares más fundamentales durante un tiempo de Brasil, dejó de ser convocado el 17 de octubre de 2023, última vez que portó los colores del equipo.

Y tras su vuelta a Brasil son muchos los que piden que el exjugador del París Saint-Germain vuelva para tener un último baile con la pentacampeona.