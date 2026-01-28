Un congresista colombiano iba en el avión de Satena que se desapareció, según confirmó su equipo de trabajo

Las autoridades aeronáuticas de Colombia reportaron este miércoles la desaparición de un avión de la aerolínea estatal Satena que cubría la ruta entre Cucuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

En el avión viajaban 2 tripulantes y 13 pasajeros y uno de ellos es el congresista Diógenes Quintero, actual representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta.

Inicialmente eran solo versiones de prensa, pero el equipo de trabajo del político confirmó la noticia: “Informamos que seguimos sin contacto con el representante (Diógenes Quintero) y nuestra asistente Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña”.

En un comunicado de prensa, el equipo de trabajo también aseguró que se están intentando comunicar con ambos y llegan los mensajes de WhatsApp, pero no reciben respuesta: “Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue”.

“Pedimos prudencia y oración en estos momentos de angustia. A Pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados”, concluye el comunicado de prensa del equipo de trabajado del representante Diógenes Quintero.

Dentro de los desaparecidos también está el candidato a las próximas elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo, Carlos Salcedo. Estos son los nombres de las personas que viajaban en el avión desaparecido.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, publicó en su cuenta de X que “se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709”.

“Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, finaliza la publicación, aseverando que por los canales oficiales informarán las novedades del hecho.