Así será el impresionante eclipse total de Luna que se verá sin “telescopio” en la madrugada de este 3 de marzo en Colombia: horarios y recomendaciones

La NASA y los aficionados al espacio le dan desde ya la bienvenida al eclipse de Luna total, el cual por primera vez en el año 2026 enrojecerá el astro principal que ilumina nuestra noche.

El evento se dará cuando la Tierra pase directamente entre el Sol y la Luna, reflejando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo, fase que solo ocurre cuando hay fase de Luna llena.

Debido al color rojizo o naranjado que produce la Luna, al evento se le llama también “Luna de Sangre”, y proviene de la luz solar que se curva a través de la atmósfera terrestre, el mismo que se produce tras el resplandor del amanecer y el atardecer.

De acuerdo con el portal astronómico Starlust y ABC15News, este fenómeno astronómico no volverá hasta el 2028.

El evento se presentará en América del Norte y Central, en el Pacífico, y en gran parte de Sudamérica.

¿Cómo observarlo?

De acuerdo con la agencia espacial de Estados Unidos, solo se necesita una “línea de visión hacia la Luna”, además de un entorno oscuro, lejos de las luces de la ciudad.

Sin embargo, si desea una mayor observación de la impresionante Luna roja, puede utilizar unos binoculares o telescopios no tan excéntricos.

En algunas zonas de la Tierra el evento durará aproximadamente 58 minutos de 11:04 a 12:02 UTC. Su punto más grande y profundo dentro de la Tierra ocurrirá a las 11:33 UTC.

La duración completa del eclipse total lunar, incluyendo la fase penumbral y parcial, durará aproximadamente 5 horas y 39 minutos, según portales oficiales de astronomía.

Horarios para Colombia

El eclipse total lunar solo presentará una parte de su espectáculo en la madrugada del 3 de marzo, desde las 4:35 hora EST hasta las 8:35 a.m.

Durante esos tiempos la Luna se pondrá de un increíble color rojo con el eclipse total, el cual se podrá observar desde las 6:03 a.m. aproximadamente hasta las 7:04 a.m.

Plataformas digitales que trasmitirán el evento

Time and Date trasmitirá en vivo desde el 2 de marzo el eclipse total lunar con comentarios de expertos.

Observatorio Griffith, desde la ciudad de Los Ángeles, trasmitirá en tiempos específicos. Su en vivo comienza a las 3:37 a.m. y se extenderá las 9.35 a.m. del 3 de marzo.