Consejos clave para quienes quieren incursionar en el running: habrá más de 80 carreras en Colombia este 2026⁠

Tras el inicio de año, son miles de corredores en Colombia quienes comienzan a preparar sus próximos retos deportivos, mientras que otros no descartan la idea de incursionar en el running.

El primer semestre suele marcar el arranque de la temporada de running, con diferentes competencias en el país que incluyen distancias de 5K, 10K, 15K, 21K y 42K, y que reúnen tanto a quienes se inician en este deporte como a corredores más experimentados que buscan mejorar su rendimiento.

De acuerdo con calendarios especializados, en Colombia se organizan cada año más de 80 carreras de running en cerca de 25 ciudades del país y, aunque todas las distancias comparten el objetivo de cruzar la meta, cada una exige un tipo de preparación diferente.

Las carreras de 5 kilómetros, por ejemplo, suelen ser el punto de partida ideal para quienes comienzan a correr o retoman la actividad física, con esta se pueden enfocar en desarrollar una base aeróbica, mejorar la técnica y acostumbrar el cuerpo al impacto del ejercicio de forma progresiva.

A medida que la distancia aumenta, también lo hacen las exigencias físicas. En pruebas de 10K y 15K, los corredores suelen combinar trotes continuos, cambios de ritmo y sesiones de fortalecimiento muscular para mejorar la resistencia y mantener un ritmo constante durante más tiempo.

Por otro lado, prepararse para una media maratón (21K) implica un nivel mayor de constancia. Los entrenamientos largos permiten al cuerpo adaptarse a esfuerzos prolongados y los ejercicios de fuerza y movilidad ayudan a prevenir lesiones y mejorar la eficiencia durante la carrera, según expertos.

En el caso de la maratón de 42 kilómetros, el desafío es aún mayor, pues requiere de varios meses de preparación progresiva en los que se aumenta gradualmente el kilometraje y se presta especial atención a la recuperación, la hidratación y la alimentación, factores clave para afrontar una distancia tan exigente.

"La clave en la preparación es contar con un plan claro y una meta. Para esto, herramientas como la aplicación Kiprun Pacer permiten generar planes personalizados según el nivel del usuario, aunque para objetivos de alto rendimiento siempre es recomendable la guía de un entrenador profesional o un deportólogo", explica Camila Ortiz, directora comercial de Running de Decathlon.

El tiempo mínimo de preparación recomendado varía según la distancia: 5K y 10K requieren entre uno y dos meses, 21K de tres a cuatro meses, y 42K al menos cinco o seis meses, e incluso puede llegar a tomar más, según cada cuerpo, pues correr una maratón implica preparar tanto el cuerpo como la mente.

El uso de la tecnología, entretanto, se ha implementado en los últimos años para medir distintos factores que son de alta utilidad para los corredores y que, en ocasiones, funcionan como sus propios entrenadores virtuales personalizados.

La elección de la indumentaria no es un factor menor durante la preparación. Utilizar ropa deportiva diseñada específicamente para running puede mejorar la comodidad durante los entrenamientos y las competencias.

Las camisetas y pantalonetas elaboradas con telas técnicas ayudan a evacuar el sudor y mantener el cuerpo seco, mientras que prendas ligeras y de buen ajuste permiten mayor libertad de movimiento.

Asimismo, accesorios como gorras, medias deportivas o cinturones de hidratación pueden convertirse en aliados importantes, especialmente en entrenamientos largos o carreras de mayor distancia.

En Decathlon, por ejemplo, cuentan con un portafolio multimarca de calzado y accesorios, donde los corredores pueden elegir la mejor opción según su tipo de pisada y sus objetivos.

Un primer indicio del tipo de pisada puede observarse en el desgaste de la suela, aunque siempre es recomendable el acompañamiento de un especialista para prevenir lesiones, dicen los expertos.

Además de los beneficios físicos, el running también se ha convertido en una herramienta para el bienestar personal. Como expone Ortiz: "Correr es una de las formas más accesibles de mejorar la salud física y mental. Superar una meta que parecía imposible genera una confianza que impacta positivamente en todas las áreas de la vida personal y profesional".

Más allá de la distancia elegida, los especialistas coinciden en que la clave para una preparación exitosa está en la constancia y en escuchar al cuerpo.

Aumentar progresivamente la carga de entrenamiento, respetar los tiempos de descanso y preparar con anticipación tanto el plan de entrenamiento como el equipamiento deportivo puede marcar la diferencia al momento de enfrentarse a la línea de salida.