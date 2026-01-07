NTN24
Diosdado Cabello

Congresista de EE. UU. advierte que Delcy Rodíguez "debe entregar a Diosdado" y cobrar millonaria recompensa para evitar un golpe de Estado

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Carlos Giménez ha arremetido en varias ocasiones contra el régimen venezolano e incluso anticipó de manera contundente la captura de Nicolás Maduro.

El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez advirtió este miércoles que Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Nicolás Maduro y quien fue designada para estar a cargo del régimen venezolano, "debe entregar a Diosdado" Cabello y cobrar una millonaria recompensa.

Giménez alertó también, en un pronunciamiento en su cuenta oficial de X que Rodríguez estaba "a tiempo" antes de que Cabello —a quien calificó en la misma publicación de "matón"— lleve a cabo un golpe de Estado luego del operativo militar de las fuerzas armadas estadounidenses en Caracas que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La recompensa a la que Giménez hace referencia, cabe resaltar, es aquella a la que Estados Unidos ofrece por información que lleve a la captura de Cabello, ministro de Interior del régimen, con un valor que se aumentó desde enero del año pasado a los 25 millones de dólares.

"Delcy debe entregar a Diosdado y cobrar los $25 millones en recompensa antes de que el matón Cabello le termine de hacer el golpe de Estado. Está a tiempo", escribió Giménez en su post de X, que en sus primeras 8 horas se acercó a las 12 mil reacciones.

Rodríguez está a cargo del régimen tras su juramentación el lunes ante una Asamblea Nacional ilegítima en Venezuela, dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de Maduro en una intervención militar en territorio venezolano.

Trump advirtió que Rodríguez debe tomar las decisiones "correctas" si quiere evitar un destino "peor" que el de Maduro, y aunque la venezolana inicialmente mostró inconformidad con la situación, recientemente propuso a Estados Unidos "trabajar conjuntamente".

Estados Unidos también ofrecía una recompensa por información que llevara a la captura de Maduro, que fue aumentada desde agosto a los 50 millones de dólares con la advertencia de que se trataba del líder de la que después designara el Departamento de Estado Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles.

En enero del año pasado y con el aumento de la recompensa por Maduro y Cabello, la administración Trump también incluyó al ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, en su lista de acusados por quienes ofrecía una recompensa económica.

Maduro fue llevado el lunes ante un tribunal en Manhattan, Nueva York, donde se declaró "no culpable" de las acusaciones de conspiración narcoterrorista y para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Se espera una nueva audiencia del juicio de Maduro el 17 de marzo con la que se establecerá el comienzo formal de su proceso judicial, uno advertido con anterioridad por el congresista Giménez, férreo crítico del régimen y del Cartel de los Soles.

