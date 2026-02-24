"El régimen venezolano está simulando amnistía, justicia y apertura, si no cumple con EE. UU. eso tendrá consecuencias": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela

A pesar de la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen venezolano, la dictadura continúa en el país caribeño, ahora bajo el control por Delcy Rodríguez.

De hecho, el régimen chavista mantiene su estrategia sistemática de descalificación y hostigamiento contra la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para restar validez a sus logros políticos y reconocimiento internacional.

Al respecto, el coordinador internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“María Corina estuvo cerca de 12 años sin poder salir de Venezuela, eso significa que, por más de una década, su interacción con la comunidad internacional, que nunca paró, fue virtual, por ello que hoy pueda tener interacciones cara a cara con líderes mundiales, para hablar de su testimonio y los planes (sobre el futuro de Venezuela), eso es algo invaluable”, expresó el entrevistado.

A su vez, el invitado al canal de las Américas comentó: “El cartel (de los Soles) sigue en el poder de Venezuela, eso no ha cambiado, su desmantelamiento es una condición fundamental para avanzar en una agenda de transición”.

“No hay transición política si existen presos políticos, mientras existen centros de tortura y mientras el liderazgo en el exilio no pueda volver a Venezuela... Muy pronto ese aparato del terror será desmantelado, el régimen buscará ganar tiempo, pero Estados Unidos sabe a quién se está enfrentando”, continuó.

Antes de finalizar con la entrevista, Urruchurtu subrayó: “El régimen venezolano está simulando una amnistía, simulando una justicia, una apertura, pero saben que al no cumplir con Estados Unidos eso tendrá consecuencias”.

Hasta el momento, cabe recordar, la situación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa una fase de máxima tensión histórica tras la captura del tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026 durante la operación militar estadounidense denominada "Determinación Absoluta" (Operation Absolute Resolve).