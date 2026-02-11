NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Navegantes del Magallanes

Los Navegantes de Venezuela avanzan en la Serie de las Américas tras derrotar a los Caimanes de Colombia: así quedaría estructurada la ronda semifinal

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
,
La 'nave turca' se aseguró de terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con un triunfo 11-5 ante la novena del 'país cafetero'.

Los Navegantes del Magallanes (Venezuela) avanzaron a semifinales en la Serie de las Américas tras derrotar a los Caimanes de Barranquilla (Colombia).

o

La ‘nave turca’ se aseguró de terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con un triunfo 11-5 ante la novena del ‘país cafetero’ en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Para hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, la fase de grupos de la Serie de las Américas Gran Caracas está cerrando su calendario regular para definir oficialmente los cruces de semifinales.

o

Hasta el momento, este es el panorama de los clasificados:

-Panamá (Águilas Metropolitanas): Clasificado como líder invicto (5-0 antes de su último duelo).

-Venezuela (Navegantes del Magallanes): Clasificado tras vencer 11-5 a Colombia, asegurando matemáticamente el segundo lugar del Round Robin.

-Tercer y Cuarto Puesto: Se definen tras la jornada de hoy entre Colombia, Cuba y Nicaragua. Colombia (Caimanes) está en una posición crítica tras su reciente derrota ante Venezuela.

¿Por qué motivo el Magallanes no jugó la Serie del Caribe 2026?

Los actuales vencedores de la LVBP no fueron a la Serie del Caribe debido a que la dirección del torneo decidió retirar su participación en el certamen tras un conflicto con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

o

Inicialmente, Venezuela sería la sede de la Serie del Caribe 2026, sin embargo, la CBPC decidió cambiar la sede a México (específicamente a Jalisco), lo que generó un fuerte rechazo institucional por parte de la LVBP.

Como respuesta al cambio de sede, la liga venezolana optó por no enviar a su equipo campeón al evento en México.

Desde Venezuela se dice que los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica por la situación política que atraviesa ese territorio.

En su lugar, Magallanes, tras coronarse campeón, representa a Venezuela en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un torneo paralelo que se celebra en Caracas y La Guaira.

¿Qué es la Serie del Caribe?

Torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

¿Qué es la Serie de las Américas?

Es un torneo de béisbol internacional que inicia este jueves 5 de febrero y termina el 13 del mismo mes.

Los encuentros se disputan en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

En este evento deportivo compiten siete países: Venezuela (representado por los Navegantes del Magallanes), Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a su formato, se divide de la siguiente manera: una primera fase de todos contra todos (21 juegos), seguida de semifinales el 12 de febrero y la gran final el 13 de febrero en Caracas.

