Con eventos y comida gratis: así se celebra el Día Internacional de la Pizza en Colombia

Este lunes se está celebrando una edición más del Día Internacional de la Pizza, el célebre plato tradicional italiano —uno de los más consumidos del mundo—, que tiene lugar cada 9 de febrero.

La pizza, cabe resaltar, fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017 por el rol que ha cumplido en las sociedades.

En ese marco, en Colombia se está celebrando la jornada especial con eventos presenciales y digitales que incluyen la entrega de pizza gratis y a precios especiales por medio de diferentes dinámicas.

Una de esas actividades está siendo desarrollada por, Cine Colombia, empresa de exhibición y distribución de cine en el país, que está entregando 150 pizzas gratuitas a través de trivias realizadas en sus redes sociales.

Las preguntas estarán siendo publicadas hasta las 8:00 p.m. o hasta agotar existencias en la cuenta de la empresa en Instagram, que, aunque funciona como canal por donde se realiza la iniciativa, no hace parte de la misma.

Los usuarios que respondan correctamente dentro del tiempo indicado podrán ser seleccionados como ganadores de una de las 150 pizzas tradicionales que se entregarán de manera gratuita y progresiva a lo largo de la jornada, según ha informado la compañía.

Cada ganador, de acuerdo con Cine Colombia, recibirá un bono de pizza que podrá ser redimible dentro de los 30 días siguientes, previa presentación del mensaje de confirmación enviado por la misma red social.

Otra dinámica realizada es una experiencia gastronómica que ofrece Cinepolitana Trattoria y que está abierta al público general en sus sedes con pizzas gourmet tradicionales al horno a precio especial, a propósito de la festividad.

El Día Internacional de la Pizza, que reconoce su relevancia cultural, se celebra a nivel global mientras la cocina italiana se hace cada vez más presente en distintas partes del mundo con preparaciones que han llegado a ser adaptadas a la identidad de cada territorio.