NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello volvió a hacer recorridos nocturnos por las calles de Venezuela y lanzó un mensaje a los “traidores”

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - Foto: AFP
Cabello, segundo al mando del régimen, hizo aparición pública en las calles de Venezuela en la noche del lunes 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro. _

Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano y quien funge como ministro del interior, volvió a las calles, días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las fuerzas especiales estadounidenses.

Tras la detención y extradición del dictador venezolano, quien ahora enfrenta la justicia norteamericana, Cabello, segundo al mando del régimen, hizo aparición pública en las calles de Venezuela en la noche del lunes 5 de enero para hacer supervisión al despliegue de los organismos de seguridad, estrategia que activaron una vez los Estados Unidos derrocó a Maduro.

En medio de la presión de Estados Unidos y la incertidumbre en la que vive la ciudadanía en la nación sudamericana, Diosdado Cabello, asegura que todo se encuentra en “tranquilidad”.

Pero eso no fue todo; al igual que Nicolás Maduro, este aprovecha cualquier oportunidad que tiene para lanzar mensajes implícitos que dejan entrever una posible ruptura dentro de la dictadura.

“Leales siempre, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición, dudar es traición”, dijo Cabello junto a un grupo de policías del régimen.

Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, continúa sus planes para restaurar la democracia de la nación sudamericana que estuvo bajo el régimen chavista durante más de 25 años.

En las últimas horas, Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance, como los encargados para encabezar una transición política de Venezuela.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana al medio de comunicación NBC News.

Dichas declaraciones del presidente Trump van de la mano con las pronunciadas el pasado 3 de enero de 2026.

Ese día, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses, el mandatario norteamericano dijo que su gobierno asumirá de manera provisional el control de Venezuela.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Venezuela

Dictadura de Maduro

Regimen chavista

Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

