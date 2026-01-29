NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Venezuela

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El joven que se hizo viral en redes sociales por haberle hablado con valentía a la encargada del régimen venezolano, aseguró que es positivo que actos como los que él hizo ya no sean perseguidos.

En NTN24 habló Miguel Ángel Suárez, el líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos, y aseveró que es positivo que actos como los que él hizo no sean perseguidos ahora como lo era antes, pero dejó claro que los jóvenes en lucha le tienen menos miedo a una prisión que a la lucha por la democracia.

Los acontecimientos del 3 de enero son un antes y un después para el sistema político venezolano, ha generado un proceso de apertura que quizá sea muy pronto para llamarlo una transición política pero estamos comprometidos con que se haga un proceso de restitución de los derechos civiles y políticos y por eso asumimos con gallardía el reto que se nos presenta con las familias afuera de los centros de reclusión, pero también a los que hoy se personifican con el poder que ya acaben con el dolor no solo de los presos políticos sino de la sociedad venezolana”, señaló.

o

El también presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) dijo que es incoherente la presencia de Delcy Rodríguez en la institución académica, como si estuviera en campaña política, sin haber liberado a los presos políticos, especialmente a dos profesores y dos estudiantes del claustro.

“Nuestro rol es clave y por eso enfrentamos con gallardía eventos como que la encargada del régimen estuviera en la UCV cuestión que nos parece incoherente porque ella siendo de acá, tiene dos profesores y estudiantes presos, entonces cómo se pasean por los pasillos de la universidad como en campaña sin haber resuelto lo fundamental que es que las familias se encuentren”, puntualizó.

Por último, dijo que no puede saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si esto lo hace mientras Maduro permaneciera en el poder, pero ve con buenos ojos que los dirigentes políticos puedan salir de la clandestinidad: “Es muy especulativo lo que hubiera pasado, seguramente hubiese sido víctima de persecución (…) es positivo que dirigentes políticos hoy puedan salir de la clandestinidad y que no se persigan actos como los que hicimos nosotros porque son actos pacíficos y solo estamos vociferando el clamor de todo un país”.

Temas relacionados:

Venezuela

Estudiantes

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biord

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biord

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
Fútbol brasileño

Así presentó el Vasco da Gama a su nuevo refuerzo, el colombiano Marino Hinestroza

Dragon Ball Z - AFP
Entretenimiento

Murió Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball, el mismo día de su cumpleaños

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen este jueves en la Casa Blanca.
María Corina Machado

¿Por qué es relevante que Donald Trump reciba a María Corina Machado en el "Private Dining Room" (comedor privado) de la Casa Blanca?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre