“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

En NTN24 habló Miguel Ángel Suárez, el líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos, y aseveró que es positivo que actos como los que él hizo no sean perseguidos ahora como lo era antes, pero dejó claro que los jóvenes en lucha le tienen menos miedo a una prisión que a la lucha por la democracia.

“Los acontecimientos del 3 de enero son un antes y un después para el sistema político venezolano, ha generado un proceso de apertura que quizá sea muy pronto para llamarlo una transición política pero estamos comprometidos con que se haga un proceso de restitución de los derechos civiles y políticos y por eso asumimos con gallardía el reto que se nos presenta con las familias afuera de los centros de reclusión, pero también a los que hoy se personifican con el poder que ya acaben con el dolor no solo de los presos políticos sino de la sociedad venezolana”, señaló.

El también presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) dijo que es incoherente la presencia de Delcy Rodríguez en la institución académica, como si estuviera en campaña política, sin haber liberado a los presos políticos, especialmente a dos profesores y dos estudiantes del claustro.

“Nuestro rol es clave y por eso enfrentamos con gallardía eventos como que la encargada del régimen estuviera en la UCV cuestión que nos parece incoherente porque ella siendo de acá, tiene dos profesores y estudiantes presos, entonces cómo se pasean por los pasillos de la universidad como en campaña sin haber resuelto lo fundamental que es que las familias se encuentren”, puntualizó.

Por último, dijo que no puede saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si esto lo hace mientras Maduro permaneciera en el poder, pero ve con buenos ojos que los dirigentes políticos puedan salir de la clandestinidad: “Es muy especulativo lo que hubiera pasado, seguramente hubiese sido víctima de persecución (…) es positivo que dirigentes políticos hoy puedan salir de la clandestinidad y que no se persigan actos como los que hicimos nosotros porque son actos pacíficos y solo estamos vociferando el clamor de todo un país”.