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Estados Unidos y Venezuela

Congresista de EE. UU. cuestiona al régimen de Venezuela por el caso del Esequibo con Guyana: “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”

mayo 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
Congresistas de los Estados Unidos cuestionan a Delcy Rodríguez sobre el caso de Esequibo - Foto: AFP
Congresistas de los Estados Unidos cuestionan a Delcy Rodríguez sobre el caso de Esequibo - Foto: AFP
La senadora dejó claro que “A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo”.

La congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, cuestionó este martes la actitud que ha tenido la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, frente al territorio de Esequibo, el cual se encuentra en disputa con Guyana, del cual Venezuela se querría apoderar.

Por medio de su red social de X, la senadora republicana manifestó que Rodríguez pretende engañar “al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela”, esto mientras intenta usurpar territorio guyanés.

Salazar manifiesta que Delcy no ha entendido que es que el mandatario norteamericano “sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Baba y los 40 ladrones”.

“No se negocia con él (Trump) mediante cartas secretas mientras se intenta robar territorio a una nación libre y soberana como Guyana”, agregó la legisladora, esto haciendo referencia al territorio de Esequibo, el cual se encuentra en litigio entre ambas naciones sudamericanas.

Asimismo, la congresista dejó claro que “A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo”, que por su parte “gestionaron su riqueza petrolera de manera responsable, crearon un fondo soberano de riqueza y vieron cómo el PIB per cápita se cuadruplicó en solo cinco años”.

Ante eso, María Elvira Salazar indicó que “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”.

Las declaraciones de la congresista de los Estados Unidos se dan un día después del discurso de la encargada del régimen venezolano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU), ante la cual se presentó a hablar sobre el litigio que existe con Guyana, sobre la región de Esequibo.

Rodríguez, durante las últimas semanas, ha generado indignación con su actuación frente a este caso, pues durante sus visitas a Barbados y Granada se le vio portar un pin dorado con el mapa de Venezuela, en el cual también se expone la zona en disputa, acto que ha desatado molestia en el gobierno guyanés, quien actualmente administra esta región.

Como si fuera poco, Delcy Rodríguez, en medio de su discurso, aseguró que solo estaría dispuesta a negociar sobre el territorio en pleito, pero solo bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966” y no bajo la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que considera Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

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