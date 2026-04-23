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Jueves, 23 de abril de 2026
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Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, el analista de inteligencia se refirió al encuentro previsto para el 24 de abril en Caracas.

El consultor penal y analista de inteligencia venezolano Iván Simonovis dialogó con La Mañana de NTN24 sobre la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodrígez.

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Según Simonovis, la llegada de Petro a Caracas se traduce como “un acto desesperado de Delcy Rodríguez” para “consolidar su liderazgo dentro del país” después asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez, tratando de darle contexto político a ella sobre un tema que no se va a solucionar (...) porque Petro es una de las personas que menos debe hablar de ese tema, toda vez que aún no lo ha podido resolver dentro de su país”, señaló en referencia a seguridad, inteligencia y cooperación que sería los temas a tratar entre Petro y la jefa del régimen chavista.

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Por otro lado, argumentó que de la reunión no saldrá ningún resultado positivo ni para Colombia ni para Venezuela.

“Esto es una foto que ellos necesitan porque, ante todo, quieren decirle a Washington que están trabajando sobre un tema que sigue siendo prioridad para Washington, que es el tema del narcotráfico”, añadió.

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