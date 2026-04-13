Rescatan con vida a las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate: "Lo importante es que están bien"

Tras casi 24 horas desaparecidos, las autoridades confirmaron el hallazgo de las siete personas que se perdieron este domingo durante el ascenso al Cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia.

Según los primeros reportes, el grupo, dos adultos y cinco menores, fueron encontrados en horas de la mañana de este lunes. La defensa Civil informó que fueron hallados con buen estado de salud.

La Defensa Civil informó que los desaparecidos se encuentran con los rescatistas y que, al descender, recibirán atención médica en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Lo importante es que están vivos y están bien. Los van a bajar en varias camionetas, serán atendidos por el personal médico y posteriormente se reunirán con sus familias", explicó el funcionario.

Cabe señalar que la opera de búsqueda contó con el sobrevuelo de 14 drones y dos unidades aéreas de los equipos de socorro y rescate.

Asimismo, al menos 30 personas adelantaban por tierra la búsqueda de los desaparecidos en la montaña.

Según relataron los familiares, el grupo salió a las 5:00 de la mañana y la última comunicación que mantuvieron fue a través de redes sociales aproximadamente a las 9:30 de la mañana.

“Ellas estaban ilusionadas en venir porque ellas nunca habían estado para acá. Yo me comuniqué con ella, con el profesor como a las nueve de la mañana. Le dije: ‘Hola, ¿cómo van? Me mandó un video y unas fotos, y que ya iban subiendo”, indicaron familiares en su momento.

"Ellos son un grupo de barrio, somos grupo de junta. Ellos tienen amistad por la Junta de Acción Comunal del barrio y es la primera vez que ascienden a Monserrate solos", agregaron.