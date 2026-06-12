La selección Colombia recibió serenata en México en medio de su preparación para su debut en el Mundial de 2026

La selección Colombia continúa su preparación para su debut en el Mundial de 2026, el cual hará ante el combinado de Uzbekistán el próximo 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Sin embargo, la concentración del combinado cafetero estuvo marcado por un especial y único momento en el que los jugadores recibieron una serenata este viernes.

Antes de dirigirse a su sesión de entrenamiento de este viernes, los futbolistas colombianos fueron recibidos en el lobby del hotel en donde se están quedando con mariachis, algo muy representativo de la cultura mexicana.

En el video que ha circulado en redes se puede ver que los máximos referentes de la 'Tricolor', James Rodríguez y Luis Díaz recibiendo un sombrero tradicional de mariachi.

Los dos líderes del combinado nacional junto con el resto del plantel recibieron la sorpresa con risas y una buena actitud mientras los mariachis interpretaban algunas canciones.

En redes han alabado la actitud de los jugadores, afirmando que demuestran buena energía y compañerismo.

"La actitud para ganar", "Su sonrisa ilumina", "Excelente", "Serán a los únicos que reciben bien en México", "Ojalá les vaya bien, se lo merecen", son algunos de los comentarios.

No obstante, no todo ha sido bueno para los subcampeones de América tras las críticas que ha recibido la fachada en donde se concentra el plantel.

A su llegada a Guadalajara, los dirigidos por Néstor Lorenzo saludaron a quienes los esperaban a la llegada del hotel, pero en uno de los videos se vio la fachada del lugar donde se concentrará la absoluta y ha generado bastantes críticas.

“¿No había un hotel más feito?”, “parece que llegaron a la casa de la tía de un familiar lejano de un jugador”, “pero llegaron a concentrarse en Cuba”, “qué porquería de hotel”, “alojados en Patio Bonito”, “está suave ese hotel”, entre otras han sido las críticas al hotel de concentración de la selección Colombia.

La 'Tricolor' hará su debut el próximo 17 de junio ante Uzbekistán por el grupo K de la Copa del Mundo, luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 del mismo mes y cierra su participación en esta primera fase del torneo ante Portugal el 27 de junio.