NTN24
Viernes, 12 de junio de 2026
Viernes, 12 de junio de 2026
Selección Colombia

La selección Colombia recibió serenata en México en medio de su preparación para su debut en el Mundial de 2026

junio 12, 2026
Por: Diana Pérez
Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia | Foto: EFE
La 'Tricolor' hará su debut el próximo 17 de junio ante Uzbekistán por el grupo K de la Copa del Mundo

La selección Colombia continúa su preparación para su debut en el Mundial de 2026, el cual hará ante el combinado de Uzbekistán el próximo 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, la concentración del combinado cafetero estuvo marcado por un especial y único momento en el que los jugadores recibieron una serenata este viernes.

Antes de dirigirse a su sesión de entrenamiento de este viernes, los futbolistas colombianos fueron recibidos en el lobby del hotel en donde se están quedando con mariachis, algo muy representativo de la cultura mexicana.

En el video que ha circulado en redes se puede ver que los máximos referentes de la 'Tricolor', James Rodríguez y Luis Díaz recibiendo un sombrero tradicional de mariachi.

o

Los dos líderes del combinado nacional junto con el resto del plantel recibieron la sorpresa con risas y una buena actitud mientras los mariachis interpretaban algunas canciones.

En redes han alabado la actitud de los jugadores, afirmando que demuestran buena energía y compañerismo.

"La actitud para ganar", "Su sonrisa ilumina", "Excelente", "Serán a los únicos que reciben bien en México", "Ojalá les vaya bien, se lo merecen", son algunos de los comentarios.

No obstante, no todo ha sido bueno para los subcampeones de América tras las críticas que ha recibido la fachada en donde se concentra el plantel.

A su llegada a Guadalajara, los dirigidos por Néstor Lorenzo saludaron a quienes los esperaban a la llegada del hotel, pero en uno de los videos se vio la fachada del lugar donde se concentrará la absoluta y ha generado bastantes críticas.

“¿No había un hotel más feito?”, “parece que llegaron a la casa de la tía de un familiar lejano de un jugador”, “pero llegaron a concentrarse en Cuba”, “qué porquería de hotel”, “alojados en Patio Bonito”, “está suave ese hotel”, entre otras han sido las críticas al hotel de concentración de la selección Colombia.

La 'Tricolor' hará su debut el próximo 17 de junio ante Uzbekistán por el grupo K de la Copa del Mundo, luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 del mismo mes y cierra su participación en esta primera fase del torneo ante Portugal el 27 de junio.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

México

Mariachis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Presidente de la CAF explica cómo en El Salvador se hizo el "mayor canje de deuda en historia de la región" y habla de "desafíos" en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Enner Valencia y Manuel Neuer | Fotos: EFE
Mundial 2026

Además de Cristiano Ronaldo y Messi: estos son los otros jugadores veteranos que podrían disputar su último mundial

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Con James Rodríguez a la cabeza, la Selección Colombia inicia su concentración de cara al Mundial 2026: estos son los jugadores que adelantan trabajos en Medellín

Carlo Ancelotti, DT de la Selección de Brasil / Neymar Júnior, futbolista brasileño- Fotos: EFE
Brasil

¿Ancelotti puede echar para atrás la convocatoria de Neymar para el Mundial debido a la lesión del brasileño?: Esto dice el reglamento FIFA al respecto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Enner Valencia y Manuel Neuer | Fotos: EFE
Mundial 2026

Además de Cristiano Ronaldo y Messi: estos son los otros jugadores veteranos que podrían disputar su último mundial

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Con James Rodríguez a la cabeza, la Selección Colombia inicia su concentración de cara al Mundial 2026: estos son los jugadores que adelantan trabajos en Medellín

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

María Corina Machaco y Keiko Fujimori | Fotos EFE
Elecciones Presidenciales

El mensaje de María Corina Machado y Keiko Fujimori sobre los errores políticos “que hay que evitar”

Marco Rubio y Donald Trump - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Mike Bank, jefe de patrulla fronteriza, renunció a su cargo / FOTO: EFE
Patrulla Fronteriza

Renunció el Jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La estamos esperando, ojalá venga rápido": Diosdado Cabello sobre María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre