Preocupante advertencia del presidente colombiano Gustavo Petro contra gobernantes del país a quienes amenazó con “llevar presos”

Durante su más reciente consejo de ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una preocupante advertencia contra gobernantes del país a quienes amenazó con “llevar presos”.

“Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor”, comentó.

El mandatario colombiano profirió dichas palabras en medio de un paro nacional por el incremento de avalúos catastrales y la crisis arancelaria con Ecuador.

En ese contexto, Petro dijo que “lo que tienen que hacer los alcaldes es bajar la tasa sobre el avalúo al impuesto predial que es determinado por la tasa”.

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“Los alcaldes y Concejos Municipales tienen competencia exclusiva en eso, no el gobierno nacional. (...) Cada municipio sabe cómo es. No lo vamos a determinar nosotros. Es un pacto municipal sobre el predial en amables y cabildos abiertos. Aprendamos de las leyes...”, añadió.

En esa misma línea, el jefe de Estado colombiano aseguró que “hay que llevar la comida del pueblo. La comida del pueblo se libera sí o sí” y advirtió que “si hay que llevar presos a los alcaldes se llevan presos”.

Matizó sus palabras argumentando que no sería por orden del Gobierno Nacional sino de la justicia y del contralor: “Y el Procurador puede suspenderlos de inmediato. Y los campesinos no se golpean ni le vamos a sacar ojos porque eso lo hacen los uribistas”, dijo.

Las declaraciones del mandatario llevaron a la Federación Nacional de Departamentos (FND) a rechazar las palabras del mandatario, argumentando que “la Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”.

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“Cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico y desconoce que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”, señaló la entidad en un comunicado.

Ante eso, Petro respondió diciendo que la “Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convención americana de DDHH permite destituir alcaldes”.