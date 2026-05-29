Se conoce la sede y la fecha del America Business Forum 2026 en cuya edición pasada estuvieron María Corina Machado, Donald Trump y Lionel Messi

El America Business Forum anunció la sede y la fecha de su edición 2026. Se trata de una de las cumbres de negocios y liderazgo considerada por muchos como una de las más importantes del continente.

La edición pasada reunió a poderosas personalidades, así como miembros de la política y el liderazgo internacional, que incluyeron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, y hasta a la estrella del fútbol global, el argentino Lionel Messi.

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La edición 2026 llegará en un momento crucial para Miami y para el Mundo; la ciudad de Estados Unidos será sede de la Cumbre del G20 los días 16 y 17 de diciembre, cinco meses después del Mundial, y reunirá a jefes de Estado y ministros de finanzas de las veinte economías más importantes del planeta.

Para la edición de este año se estima que se recibirán cerca de 40.000 asistentes, según cifras del foro, que será, nuevamente, transmitido en vivo a nivel internacional.

La sede del America Business Forum será el Kaseya Center de Miami y las entradas ya fueron puestas a la venta en el sitio web oficial del foro.

Una cumbre sin precedentes

En noviembre, el American Business Forum recibió, además de a Trump, Machado y Messi, a gigantes del mundo de los negocios, la tecnología y Wall Street, como Jeff Bezos, fundador de Amazon; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, y Eric Schmidt, ex CEO de Google.

Otros íconos del deporte, aparte del ocho veces ganador del Balón de Oro, como las leyendas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal, asistieron a la última edición. También fueron a la cumbre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1.

La que fue una cumbre histórica estuvo entonces conducida por el presentador de Fox News, Bret Baier, y llevó a las importantes figuras a una arena en vivo, frente a una audiencia internacional.

Se trata del escenario de liderazgo más grande del mundo que cientos de millones de usuarios, además de los miles de asistentes, siguen desde distintos rincones del planeta.

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En 2025 el foro generó 27.4 mil millones de impresiones, alcanzó audiencias en 119 países y produjo un valor mediático de 210 millones de dólares, según cifras del America Business Forum.