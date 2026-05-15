Con Mbappé, chiflidos, pero con este experimentado jugador del Real Oviedo que ganó dos Eurocopas con España, todo el Bernabéu aplaudió de pie

Pese a la crisis deportiva que atraviesa el Real Madrid, los fanáticos de la 'casa blanca' tuvieron un admirable gesto con un experimentado jugador español de otro club.

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En el partido entre el Real Madrid vs. Real Oviedo, se vivieron varias situaciones, por ejemplo, los chiflidos al jugador estrella del conjunto 'merengue', el francés Kylian Mbappé.

No obstante, por otra parte, la afición se comportó a la altura con el centrocampista Santiago Cazorla González,​ más conocido como Santi Cazorla.

Con el 1 por 0 en contra, Cazorla entró en el minuto 54 de trámite. En las imágenes de la transmisión se evidencia el momento en que la mayoría de los asistentes al Santiago Bernabéu se levantaron para aplaudir al mediocampista del Real Oviedo.

Una vez se puso la cinta de capitán, Cazorla también devolvió la ovación a la hinchada del Real Madrid. Jugadores del cuadro de la capital española como Dani Carvajal y Jude Bellingham, se levantaron del banquillo para aplaudir al futbolista contrincante.

Tras el encuentro que finalizó 2-0 a favor del Real Madrid, Cazorla habló en zona mixta sobre su futuro y su posible retirada del balompié.

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“Este año me han respetado las lesiones y me he encontrado bien, quiero desconectar, ver el proyecto del equipo y tomar una decisión. Veremos qué pasa. Quiero disfrutar de estos dos partidos que quedan”, expresó.

Santi Cazorla ha completado una ilustre carrera, destacando su regreso al Real Oviedo, club en el que se formó y con el que logró el ascenso a Primera División en 2025 a los 40 años.

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Anteriormente, este mediocampista prestó servicios en los siguientes equipos: Villarreal CF, Málaga CF, Arsenal FC y Al-Sadd SC.

El palmarés de Santi Cazorla incluye un total de 14 títulos profesionales, destacando sobre todo sus dos Eurocopas con la Selección Española y sus éxitos en clubes de Inglaterra y Qatar.