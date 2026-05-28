JD Vance anuncia "muchos avances" hacia un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Estados Unidos e Irán lograron "muchos avances" hacia un acuerdo para ampliar el alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo, afirmó el jueves el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

"Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción. Hemos hecho muchos avances", dijo Vance a periodistas, horas después de que fuentes estadounidenses afirmaran que Washington y Teherán habían logrado un acuerdo.

"Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar", añadió.

El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios.

A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo naval sobre los puertos de Irán, aunque solo en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca, añadió la misma fuente.

El memorando también incluirá el compromiso por parte de Irán de no intentar desarrollar armas nucleares, señaló Axios.

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Entre las primeras cuestiones que deberán abordarse figura la forma de disponer de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Trump ha insistido reiteradamente en que Irán no podrá poseer armas nucleares en el marco de ningún acuerdo destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Desde el 7 de abril se mantiene vigente un frágil alto el fuego. El presidente norteamericano declaró este miércoles que aún no se sentía "satisfecho" con las propuestas de Irán y advirtió que podría "terminar el trabajo" por la vía militar.

Tanto Washington como Teherán se acusaron mutuamente de violar la tregua a primera hora del jueves, tras registrarse ataques de ambas partes.