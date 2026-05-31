"Pedimos que se vote por Abelardo de la Espriella y por Colombia": Álvaro Uribe llama a elegir presidente a Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo 31 de mayo con una imponente votación que le permitió vencer en primera vuelta, para enfrenarse en segunda al senador de izquierda Iván Cepeda el próximo 21 de junio.

El tercer lugar lo ocupó Paloma Valencia, quien en su discurso tras conocerse los resultados de las elecciones reconoció los resultados y anunció su apoyo personal al candidato Abelardo de la Espriella.

"De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe", aseveró la candidata del Centro Democrático.

En el mismo sentido se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, quien reconoció la derrota y pidió a los colombianos votar por Abelardo de la Espriella.

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia", dijo el exmandatario.

"Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", agregó.

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Uribe indicó que "Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas".

E insistió en su mensaje: "Elijamos Presidente al Dr. Abelardo De La Espriella".