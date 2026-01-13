NTN24
Regimen chavista

Diosdado Cabello reapareció en la red social X que fue bloqueada por Maduro en Venezuela y los usuarios reaccionaron: "Eres el siguiente"

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - EFE
Diosdado Cabello - EFE
La plataforma digital fue suspendida en el país el 9 de agosto de 2024 tras los cuestionados comicios electorales del 28 de julio.

Este martes 13 de enero, el número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció con un mensaje en la red social X, que fue bloqueada por Nicolás Maduro en el país en 2024 como protesta a los cuestionamientos a su reelección ese mismo año.

Maduro, quien fue capturado recientemente por Estados Unidos, había suspendido la plataforma el 9 de agosto, días después de ser proclamado por el CNE como ganador de los comicios presidenciales, sin sustento alguno que ratificara dicha victoria.

o

Aunque la red social permanece bloqueada en Venezuela, su acceso dentro del país requiere del uso de VPN, según reportaron varias fuentes como la agencia de noticias AFP.

Desde su bloqueo, ministros, parlamentarios e instituciones afines al régimen suspendieron su uso, que hasta ese entonces era considerado el primer canal de información del país.

Cabello, quien funge como ministro del Interior, sorprendió este martes con un mensaje en la plataforma en la que cuenta con 2,6 millones de seguidores.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió el poderoso dirigente chavista, que desde el bloqueo de la red solo se limitó a republicar contenido de su programa de televisión o de allegados.

o

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos", añadió.

Ante su inesperado mensaje, Cabello recibió centenares de comentarios de los internautas, que involucraron memes del presidente estadounidense Donald Trump, así como carteles de la recompensa por su captura o mensajes que bromeaban con su futuro tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también fue detenida en el mismo operativo en 3 de enero.

"Eres el siguiente", "van por ti", escribieron unos usuarios de la red social, mientras que otros mostraron su apoyo al dirigente del régimen.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Diosdado Cabello

Bloqueo digital

Redes sociales

Régimen de Maduro

