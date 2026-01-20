NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Dinamarca

Después de 46 años, Dinamarca da de baja sus históricos aviones de combate F-16 Fighting Falcon

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia Canva - F-16
Los F-16 Fighting Flacon llevaban operando con Dinamarca desde 1980, con 77 unidades aproximadamente.

La Real Fuerza Aérea Danesa (RDAF) informó oficialmente el final de la vida operativa de los cazas F-16 Fighting Flacon, aviones los cuales formaron parte de la nación alrededor de 46 años.

Los F-16 fueron incorporados por primera vez en 1980. En ese entonces 77 unidades fueron adquiridas. A partir de ahí, durante cuatro décadas, los F-16 hicieron parte de la Escuadrilla 727, participando en misiones internacionales en los Balcanes, Afganistán, Irak, Siria y Libia, y encargándose de tareas de defensa aérea, ataque y apoyo en operaciones de la OTAN.

La despedida de las naves se realizó en la Base Aérea de Skeydtrup, sede histórica del ala de caza danesa. Ahí, las aeronaves F-16 realizaron su ultimo vuelo, esto como ceremonia de despedida y formalizando el fin de sus tareas operativas.

Durante la ceremonia el general, ex jefe de Defensa y primer piloto en aterrizar un F-16 en Skrydstrup, Christian Hvidt, destacó el buen estado de estos aviones, y los responsables detrás de este suceso.

No hablamos de la edad del F-16, porque ha sido mantenido por algunos de los mejores técnicos del mundo y volado por algunos de los mejores pilotos del mundo”, expresó Hvidt.

Cabe aclarar que los aviones no serán desechados de manera definitiva, pues según fuentes algunos F-16 daneses fueron vendidos a Argentina. Por otro lado, otros fueron donados a Ucrania.

El retiro de los F-16 se produce en paralelo al avance del programa de incorporación de los cazas furtivos F-35, que aún continua el proceso de compra de estos lotes.

Finalmente, esta decisión de esta adquisición se debe a que los caza F-35 destacan por sus múltiples capacidades superando muchos aviones del mercado.

Entre sus capacidades se encuentran radares avanzados (AESA), sistema electroóptico que le da la conciencia situacional completa, es decir vista de 360°, permitiéndole operar sin ser detectado y con armas tanto internas como externas.

