NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, anunció este jueves en cadena nacional que se están llevando a cabo liberaciones de presos del régimen.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", dijo.

o

Y agregó: "considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el porte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe unida, pacífica y en búsqueda de la prosperidad".

Este anuncio ocurre en medio de la presión de Estados Unidos sobre la dictadura, que ahora quedó en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según datos de Foro Penal, al 5 de enero aún hay 806 presos políticos en Venezuela: 105 mujeres, un adolescente, personas enfermas y 86 extranjeros, en calidad de presos políticos.

No obstante, la ONG denuncia que, pese a los cambios en la conducción del ejecutivo el sistema represivo sigue intacto y solicitan al régimen:

- La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos.

- Amnistía general.

- Creación de Comisión de la Verdad independiente.

- Fin a la persecución.

Pese a este nuevo paso, positivo para las familias venezolanas afectadas por la represión, la posición de Delcy frente al Gobierno Trump ha sido irregular y no se confirma si las liberaciones han sido parte de algún tipo de acuerdo.

En las últimas horas se opuso a las palabras de Trump en las que asegura que su Gobierno estará administrando Venezuela hasta una transición:

"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", señaló durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

o

Sin embargo, también se ha pronunciado de manera indulgente dejando entrever diálogos con la unión americana, lo que probaría su recepción ante acuerdos con el gobierno republicano.

Sobre los presos políticos, el presidente Trump afirmó el lunes que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del régimen, está cerrando un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas que sería el Helicoide.

Para muchos, una de las prioridades para que la transición democrática sea un éxito, es la liberación de los presos políticos en Venezuela.

María Corina Machado, líder democrática venezolana, instó este jueves a comenzar la "transición" por la liberación de presos políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Jorge Rodríguez

Liberación de presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Delcy Rodríguez, en su juramentación como jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia tras llamada con Petro que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo: "Están haciendo los arreglos necesarios"

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González y su familia | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González publica conmovedor mensaje donde clama por una llamada a su esposo, detenido hace casi un año por el régimen de Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Presidente Trump dice que Estados Unidos dio un duro golpe a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Buque petrolero

China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González y su familia | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González publica conmovedor mensaje donde clama por una llamada a su esposo, detenido hace casi un año por el régimen de Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Presidente Trump dice que Estados Unidos dio un duro golpe a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
Dua Lipa

Una empresa llevó a otro nivel las fiestas de fin de año corporativas: contrató a Dua Lipa para un show privado

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana - Foto: AFP
Conmebol

Este es el monto que recibirán los equipos de Colombia y Venezuela por clasificar a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana

Buque petrolero

China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país

Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Suiza ordena bloquear posibles activos de Maduro en el país para evitar "fuga de capitales"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre