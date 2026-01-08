Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, anunció este jueves en cadena nacional que se están llevando a cabo liberaciones de presos del régimen.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", dijo.

Y agregó: "considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el porte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe unida, pacífica y en búsqueda de la prosperidad".

Este anuncio ocurre en medio de la presión de Estados Unidos sobre la dictadura, que ahora quedó en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según datos de Foro Penal, al 5 de enero aún hay 806 presos políticos en Venezuela: 105 mujeres, un adolescente, personas enfermas y 86 extranjeros, en calidad de presos políticos.

No obstante, la ONG denuncia que, pese a los cambios en la conducción del ejecutivo el sistema represivo sigue intacto y solicitan al régimen:

- La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos.

- Amnistía general.

- Creación de Comisión de la Verdad independiente.

- Fin a la persecución.

Pese a este nuevo paso, positivo para las familias venezolanas afectadas por la represión, la posición de Delcy frente al Gobierno Trump ha sido irregular y no se confirma si las liberaciones han sido parte de algún tipo de acuerdo.

En las últimas horas se opuso a las palabras de Trump en las que asegura que su Gobierno estará administrando Venezuela hasta una transición:

"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", señaló durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

Sin embargo, también se ha pronunciado de manera indulgente dejando entrever diálogos con la unión americana, lo que probaría su recepción ante acuerdos con el gobierno republicano.

Sobre los presos políticos, el presidente Trump afirmó el lunes que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del régimen, está cerrando un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas que sería el Helicoide.

Para muchos, una de las prioridades para que la transición democrática sea un éxito, es la liberación de los presos políticos en Venezuela.

María Corina Machado, líder democrática venezolana, instó este jueves a comenzar la "transición" por la liberación de presos políticos.