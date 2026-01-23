NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Donald Trump

Aumentan las tensiones: Trump dijo que Canadá "vive gracias a EE. UU." y el primer ministro Carney le respondió

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Mark Carney y Donald Trump (EFE)
El intercambio entre ambos líderes pone de manifiesto cómo han aumentado las tensiones entre ambos países desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Aumentan las tensiones entre los Gobierno de Estados Unidos y Canadá tras polémicas declaraciones del presidente Trump y su insistente intención de tomar control del país que lidera el primer ministro Mark Carney.

"Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria", afirmó Carney en un discurso a la nación desde Quebec en respuesta a los ataques de Donald Trump la víspera en Davos.

o

"Canada no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro", agregó.

El republicano, como respuesta, le retiró la invitación a Canadá para integrar su llamada "Junta de Paz" que lanzó recientemente y de la que hacen parte líderes de varios países del mundo.

Una fuente gubernamental dijo que Canadá no pagará para formar parte de la junta, aunque Carney había indicado que aceptaría una invitación para integrarse al organismo.

Desde entonces, el líder estadounidense ha insinuado varias veces su voluntad de anexionar Canadá a Estados Unidos.

El discurso de Carney el miércoles en el Foro de Davos le valió la ovación de los presentes.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Carney dijo que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba sufriendo una "ruptura".

o

Dijo que las potencias medianas, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la "hegemonía estadounidense", debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad.

Carney añadió desde Davos que estas potencias debían trazar un nuevo camino y unirse para defender los valores internacionales fundamentales. El jueves, el primer ministro reafirmó que Canadá debe servir de modelo en una era de "declive democrático".

La respuesta de Carney se debe a la declaración de Trump en la que señaló, desde Davos: "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones".

Si bien Carney no ha dudado en criticar a Trump desde que asumió el cargo hace nueve meses, lidera un país que sigue dependiendo en gran medida del comercio con Estados Unidos, destino de más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses.

