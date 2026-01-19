Green Day fue anunciada como la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026 en medio de las críticas por el show de medio tiempo de Bad Bunny

Este lunes se confirmó que la popular banda de punk rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool 'Green Day' se presentará en el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en medio de la controversia por la presentación del puertorriqueño Bad Bunny.

Por medio de redes sociales, la NFL anunció que los intérpretes de 'Wake Me Up When September Ends' serán los encargados de la ceremonia de apertura del evento más importante del fútbol americano.

"Próximamente el domingo de Super Bowl: Green Day para abrir la ceremonia de apertura de TAG, ¡EN DIRECTO desde el Levi's Stadium!", comentó la NFL en una publicación conjunta con la cuenta de la popular banda.

En un mensaje difundido por la liga, el vocalista y líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, comentó: "¡Estamos muy emocionados por inaugurar la Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!".

Ante el anunció varios han criticado la inclusión de la banda para ser los encargados de la ceremonia de apertura del Super Bowl, en un momento en el que los aficionados ya han criticado al encargado del show de medio tiempo de este año, Bad Bunny.

"Déjame aclarar esto. Primero una banda que ODIA a nuestro presidente y luego un cantante español", "Qué buena manera de elegir a la gente que odia a Estados Unidos", "Literalmente nadie pidió esto", "¡Los peores actos musicales de la historia!", "Otra banda que odia a Estados Unidos", son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’ o

Esto se da unos días después de que la NFL publicara un tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal.

En el video se puede observar al cantante en un escenario adornado con un árbol de hojas rojas. Bad Bunny toma su celular y le sube el volumen a una de sus canciones, 'Un baile inolvidable'.

Sin embargo, desde que se anunció que el intérprete de 'Ojitos lindos' sería el encargado de el show de medio tiempo del evento más importante del fútbol americano las críticas no han parado, entre ellas las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace unos meses Trump, calificó de “ridícula” la elección del boricua como artista del show de medio tiempo del evento deportivo más importante del país.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Trump en referencia a la elección del ‘Conejo Malo’ para el evento previsto para febrero de 2026.

A Trump se han unido algunos seguidores de la NFL que han pedido que el intérprete de ‘Safaera’ sea reemplazado.

No obstante, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió al reguetonero y aseguró que no será reemplazado.