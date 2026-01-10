NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Al menos cuatro buques petroleros que habían zarpado de Venezuela en "modo oculto" regresaron a aguas del país

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Los buques han regresado ha Venezuela luego del anuncio del presidente Donald Trump sobre un “Gran Acuerdo Energético”.

Al menos cuatro buques petroleros, la mayoría de ellos cargados, que habían zarpado de aguas venezolanas a principios de enero en "modo oculto" o con sus geolocalizadores apagados en medio de un estricto bloqueo estadounidense, han regresado a las aguas del país sudamericano.

La información fue compartida por la empresa estatal petrolera PDVSA y el servicio de monitoreo TankerTrackers.com, según Reuters.

o

Los buques han regresado ha Venezuela luego del anuncio del presidente Donald Trump sobre un “Gran Acuerdo Energético” tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump, además, se reunió el viernes con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó el miércoles pasado detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump, el martes en la noche, con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

o

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

