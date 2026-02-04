EE. UU. lanza alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba: "prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos y baterías portátiles cargados"

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara el domingo que Washington estaba negociando con el régimen de La Habana para llegar a un acuerdo, días después de amenazar a la tambaleante economía de Cuba con un virtual bloqueo petrolero, la embajada de la unión americana en la isla emitió un comunicado.

El comunicado, que habla principalmente de una alerta de seguridad, llega luego de que el gobierno de Trump incrementara la presión sobre la nación insular comunista desde el derrocamiento el 3 de enero de Nicolás Maduro, cuyo país era un aliado cercano de La Habana y una fuente crucial de exportaciones de petróleo a Cuba.

"La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio", señala.

Y añade que, "aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible".

Por esto, dice la embajada, se deben tomar "precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas".

Además, se "recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense".

Finalmente, menciona unas "acciones a tomar":