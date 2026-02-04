NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Donald Trump

EE. UU. lanza alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba: "prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos y baterías portátiles cargados"

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
El comunicado, que habla principalmente de una alerta de seguridad, llega luego de que el gobierno de Trump incrementara la presión sobre la nación insular comunista desde el derrocamiento el 3 de enero de Nicolás Maduro.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara el domingo que Washington estaba negociando con el régimen de La Habana para llegar a un acuerdo, días después de amenazar a la tambaleante economía de Cuba con un virtual bloqueo petrolero, la embajada de la unión americana en la isla emitió un comunicado.

El comunicado, que habla principalmente de una alerta de seguridad, llega luego de que el gobierno de Trump incrementara la presión sobre la nación insular comunista desde el derrocamiento el 3 de enero de Nicolás Maduro, cuyo país era un aliado cercano de La Habana y una fuente crucial de exportaciones de petróleo a Cuba.

o

"La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio", señala.

Y añade que, "aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible".

Por esto, dice la embajada, se deben tomar "precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas".

Además, se "recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense".

o

Finalmente, menciona unas "acciones a tomar":

  • Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga las cuentas de redes sociales de la UNE.
  • Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.
  • Manténgase en contacto con familiares y amigos.
  • Prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados.
  • Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.
  • Abastezca alimentos no perecederos y agua.
  • Prepárese con métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Cuba

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Activistas protestan para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Rocío fue liberada": abogada de Rocío San Miguel habla en NTN24 sobre el estado de salud de la activista venezolana tras ser excarcelada

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica - Foto: AFP.
Foro Económico Internacional CAF

“No es viable invertir en Venezuela, salvo que haya una ruta clara hacia la democracia”: expresidenta de Costa Rica

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Activistas protestan para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Rocío fue liberada": abogada de Rocío San Miguel habla en NTN24 sobre el estado de salud de la activista venezolana tras ser excarcelada

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica - Foto: AFP.
Foro Económico Internacional CAF

“No es viable invertir en Venezuela, salvo que haya una ruta clara hacia la democracia”: expresidenta de Costa Rica

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Accidente de tren en España - Foto: EFE
España

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre