"Un tema crónico": Jhon Durán casi se gana la tarjeta roja en su debut con nuevo equipo de Europa tras jugada en la que se salió de casillas

El delantero colombiano Jhon Jader Durán debutó este martes con el Zenit de Rusia, equipo al que arribó días atrás luego de su paso por el Fenerbahçe de Turquía.

Durán fue parte del once inicialista en el juego amistoso del equipo ruso ante el Krasnodar en Dubái.

El atacante antioqueño por poco y resulta expulsado del juego de este lunes tras salirse de casillas y cometer una dura falta contra uno de sus rivales.

Cuando transcurrían cuatro minutos del primer tiempo, el jugador colombiano se lanzó por una pelota dividida hacia el terreno rival, pero se vio imposibilitado por la marca de un defensa central que lo impidió.

No obstante, el delantero no pudo contener su ira por la ardua marca en su contra y se lanzó encima de su rival golpeándolo incluso con sus brazos en el rostro.

Tras el choque, ambos jugadores se encararon y por poco terminan a los golpes.

El árbitro le sacó tarjeta amarilla a Durán en su debut, aunque algunos aficionados pidieron que fuera sancionado con la expulsión dada la dura entrada contra su rival.

Desde Colombia, varios expertos apuntaron contra el jugador colombiano por su ya conocida personalidad descontrolada en los terrenos de juego.

“Un tema crónico”; “Ya sepultó su carrera”; “Ya no es solo actitud o ego, el tipo está mal de la cabeza”; “Pensar que ese tipo es el mismo que hace un año le estaba metiendo goles a Neuer”, fueron algunos comentarios en redes sociales.